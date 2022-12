Miguel Layún acepta que hizo este sacrificio para quedarse en el América

Después del fracaso en el torneo Apertura 2022 para el América, se había hablado de que las salidas no se harían esperar y Miguel Layún sería uno de los primeros en irse, pero han pasado los meses y esto no sucedió, ahora el jugador explica porqué.

Desde su primera etapa con las águilas el jugador veracruzano ha sido uno de los más criticados por sus constantes errores, o porque simplemente no ha sido del todo del agrado de la afición, pero parece que poco a poco tendrán que ir haciendo las paces.

Ya durante en 2022 dejó de aparecer de manera tan constante en el cuadro del ‘Tano’ Ortiz, aunque todavía lo tenía en cuenta para momentos en que tenía que darle descanso a sus mejores elementos, incluso la salida de Jorge Sánchez al Ajax le dio más minutos.

Pero ahora el jugador ha aclarado el motivo de por qué logró quedarse con el club a pesar de que era uno de los llamados para abandonar a las águilas de manera definitiva, en La Verdad Noticias te contamos todo al respecto.

Miguel Layún habla de su sueldo con el América

Miguel Layún logró negociar un nuevo acuerdo

De acuerdo con las palabras del propio jugador, la razón de que se haya quedado en el equipo es que decidió aceptar una rebaja muy grande de su sueldo, para poder renovar el contrato que los unía hasta diciembre de este año.

"Me hablaron de una rebaja salarial importante, les dije que para mí eso no era un problema, que yo no estaba en este club por dinero, lo saben desde el día uno, cuando se abrió la posibilidad de volver al América. Desde mi primer arribo dejé el 50 % del salario".

¿Cuál es el precio de Layún?

Layún jugó algún tiempo para Monterrey

Actualmente, con 34 años de edad ya cumplidos, el jugador oriundo de Veracruz ha bajado su valor debido a que también su nivel futbolístico ha ido decreciendo luego del regreso que tuvo a la Liga MX con los rayados y posteriormente al América.

Miguel Layún presenta un valor de mercado, de acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt, de 1.2 millones de dólares, muy diferente a más de los cuatro millones que tuvo que pagar el equipo rayado para poder regresarlo a México hace varios años.

