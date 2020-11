Miguel Herrera y el “Negro” Santos SE DIERON con todo (vídeo)

El timonel de las Águilas del América, Miguel Herrera se defendió de los ataques que el “Negro” Santos realizó en redes sociales contra su persona asegurando que el “piojo” no es maericanista a diferencia de él que es una leyenda en Coapa.

Fue durante una entrevista en el programa “Ahora o Nunca” de ESPN, donde el estratega azulcrema se fue contra el ex jugador brasileño que ahora es analista y comentarista deportivo.

Miguel Herrera y Carlos Santos pelean por ser el mejor americanista

El "Piojo" y el "Negro" se dieron con todo

Miguel Herrera, mencionó que a él le parecía que los comentarios del ex futbolista brasileño eran de pura envidia, ya que no ha tenido la capacidad de hacer las cosas bien para trabajar en el club.

"Yo no soy el que da trabajo, yo no fui americanista como él y sin embargo me fueron a buscar. Hoy estoy seguro que soy más americanista que él, porque yo le voy pierda o gane”, dijo.

ENVIDIA! @MiguelHerreraDT considera que es la razón de las críticas a su gestión en el América. ��



¡Ahora o Nunca, ahora de una hora!



�� @ESPNDeportes pic.twitter.com/JDZeNp37oC — Ahora o Nunca ESPN (@ahoraonuncaespn) November 9, 2020

El timonel del América que clasificó al equipo a los cuartos de final del Apertura 2020, comentó que él ya pasó a ser parte de la historia de los azulcremas, siendo el técnico que más logros ha tenido, desde que tomó las riendas del equipo.

El “Negro” Santos replicó al “Piojo” en twitter

Por su parte Carlos Santos no pasó la oportunidad de responderle al director técnico de los azulcremas a través de las redes sociales, señalando que no estaba ni en los ranking históricos del equipo, ni en el 11 ideal de los emplumados ni en otras estadísticas por lo que no le tenía envidia de nada.

En Que parte estás @MiguelHerreraDT qué no te veo??? �� por ganar dos torneos a Cruz azul de puro chanfle �� envidiarte algo a ti ? Como que? Jugué el fútbol como uno de los mejores , no solo en mexico de que hablas? En el America de hoy ya entra hasta el hijo de el vecino (1) https://t.co/MYGhrE5Ari pic.twitter.com/x1b3SLFYXA — Carlos Santos (@negrosantos13) November 10, 2020

Además el “Negro” Santos subió un vídeo donde Herrera se pronuncia a favor del Atlante burlandose el ex jugador brasileño del timonel azulcrema en su cuenta de twitter.