Miguel Herrera quiere a Renato Ibarra de regreso en el América (VIDEO)

Durante los últimos días se han generado rumores sobre una posible llegada del mediocampista chileno Lorenzo Reyes a las Águilas del América, debido a la inminente salida de Santiago Cáseres quien está cedido a préstamo por parte del Villarreal.

De acuerdo con información del portal MedioTiempo, Lorenzo Reyes llegaría en un intercambio por Renato Ibarrra, quien tiene 6 meses más de préstamo con Atlas pero Miguel Herrera desmintió esta noticia y aseguró que prefiere de regreso al atacante ecuatoriano..

El técnico del América señaló que prefiere el regreso de Renato Ibarra en vez de un intercambio por Lorenzo Reyes, sin embargo, reconoció que la última palabra la tiene la directiva azulcrema.

Renato Ibarra llegó al Atlas tras ser detenido

�� Lorenzo Reyes, mediocampista chileno, podría convertirse en nuevo refuerzo del América para el Clausura 2021 ��



De acuerdo con información de @TUDNMEX, Renato Ibarra podría quedarse con los Rojinegros a cambio del apodado Lolo. pic.twitter.com/CWN18TZSUb — LINDSAY CASINELLI (@LINDSAYDEPORTES) November 10, 2020

Como lo reportamos anteriormente en La Verdad Noticias, Renato Ibarra fue cedido a préstamo con el Atlas para este Guard1anes 2020, luego de ser detenido el pasado mes de marzo por violencia de género en contra de su pareja, Lucely Chalá.

“No hay nada real, no sé dónde sacaron eso, sinceramente en este momento no puedo estar pensando en eso me parecería una cosa ilógica decir que vamos a cambiar a Renato Ibarra por Lorenzo Reyes”, indicó el estratega americanista en entrevista para ESPN

En ese sentido, Miguel Herrera aseguró que en todo momento ha querido el regreso de Renato Ibarra al conjunto de Coapa, lo cual podría darse para el Clausura 2021 de la Liga MX. “Yo siempre he dicho que quiero que regrese; eso será cuando diga la directiva”.

Renato Ibarra termina su préstamo en 2021

Miguel Herrera confirma lo mencionado, no hay oferta por Lolo Reyes, al contrario, el quiere que regrese Renato Ibarra ��#ClubAmerica

Vía ESPN pic.twitter.com/YsQf1YStpI — Mimo El Águila �� (@mimoelaguila) November 12, 2020

Cabe recordar que Renato Ibarra tiene contrato vigente con la escuadra del América y su préstamo con el Atlas termina en el verano del 2021, fecha en la que las Águilas decidirán si retorna o no al Nido.

Te recomendamos Historia de la Liga MX

Por su parte, el periodista Jonatahan Peña asegura que la historia de Renato Ibarra como americanista está más que terminada y difícilmente volverá a jugar para el club azulcrema tras sus problemas con su ex pareja.