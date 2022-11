Miguel Herrera menosprecia al América por su salida de Coapa

Miguel Herrera toda la semana ha sido noticia por todos lados. Luego de que fue destituido de la dirección técnica de los Tigres, el "Piojo" no se ha cansado de dar declaraciones, regalando frases memorables, unas llenas de polémica.

Durante la conferencia de prensa que dio en la semana, el estratega mexicano estaba analizando sus actitudes fuera del terreno de juego, mismas que lo han llevado a tener muchos problemas en sus equipos.

Fue entonces que recordó su paso con el América, al que ninguneó al llamarlo "el equipos ese". “Lo que pasó con América, después de que le di todo al equipo ese, no me la perdonaron, me la cobraron. Entonces, yo no tengo deuda con nadie", señaló el exentrenador de la UANL.

Miguel Herrera se defendió de los penosos hechos en la Concachampions de 2020, donde se enfrascó en un pleito con el cuerpo técnico de LAFC, asegurando que sólo contestó a una agresión.

Por otra parte, señaló que tras fracasar en sus aspiraciones por quedarse la Concachampions, él puso su renuncia en el escritorio de Santiago Baños. "La situación que pasó con el LAFC, la agresión fue de ellos.

Obviamente contesté y discutí, son cosas que no debo hacer, pero en la noche de ese día le renuncié a Santiago Baños, y antes de salir de México a este torneo, le dije a Santiago 'si tengo la obligación de ganar el torneo, busca otro entrenador', porque era un título muy difícil de ganar.

"Estábamos en un proceso de armar un equipo otra vez, después de haber vendido 10 jugadores en muy buen dinero y le renuncié a Baños esa noche y me dijo que 'no, el proyecto está contigo, ya lo hablé con la gente, ratificamos el proyecto contigo'.

“Pero otra persona, más arriba de Baños, me habló por Zoom y me despidió. Me dijo 'no vas más' y yo veía la cara de asombro de Santiago”, dijo el ex técnico americanista sobre su salida repentina del club.

