Miguel Herrera justifica la goleada de Atlas sobre Tigres en la Semifinal

Los Rojinegros del Atlas golearon 3-0 a los Tigres UANL en el partido de Ida de la Semifinal del Clausura 2022 de la Liga MX, resultado que los pone a muy cerca de avanzar a la Gran Final y luchar por el bicampeonato.

Con goles de Julio Furch, Luis Reyes y Julián Quiñones, la escuadra dirigida por Diego Cocca dejó prácticamente sellado el pase a la serie por el título en el duelo de vuelta este sábado en la casa de los Tigres, el estadio Universitario.

El actual campeón de la Liga MX fue ampliamente superior a los Tigres en la primera parte, gracias al peligro que generó el lateral izquierdo ecuatoriano Anibal Chalá, quien entró al área rival de forma constante.

Miguel Herrera habla tras la derrota

Tras la penosa derrota, Miguel Herrera reconoció que su equipo no aprovechó las oportunidades para acortar distancias en el Estadio Jalisco, por lo que ahora Tigres deberá "salir a matar" el sábado en el Estadio Universitario.

“Sí, la verdad hoy no tuvimos la suerte de anotar, porque cinco veces tuvimos el 2 a 1, no la metimos, son circunstancias que pasan, pero bueno, hay que apostar a atacar, no conocemos otra forma, reiteró, la tuvimos y no la metimos, hay que salir a matar el sábado”, aseguró.

Ante la cantidad de goles que recibió su equipo en el juego de ida, el ‘Piojo’ enfatizó en que siempre hay una primera vez, luego de que tenía mucho tiempo que Tigres no recibía tres anotaciones.

Tigres necesita golear al Atlas

“Llegada tuvimos y no la metimos, esa es la diferencia, entonces trataremos de hacer eso, siempre hay una primera vez, y hace mucho que no nos meten muchos goles, siempre hay una primera vez”, agregó el ex técnico de las Águilas del América.

“Esto no se acaba hasta que termine el juego en Monterrey, no tenemos por qué bajar los brazos trabajamos para eso, tenemos que luchar hasta el último, nos entregamos y trabajamos para eso, entonces no podemos bajar los brazos”.

