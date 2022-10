Miguel Herrera culpa a Gignac y sus jugadores de perder por “ser muy viejos”

Parece que Miguel Herrera nunca puede navegar por aguas tranquilas sin dar alguna declaración que de pronto haga que el barco se hunda, y eso fue lo que hizo al final del partido entre Tigres y Pachuca, donde su equipo resultó eliminado.

Ellos llegaban con la ventaja al Estadio Hidalgo, y con la premisa de simplemente empatar o ganar para que el club hidalguense no pasara, pero nada de esto sucedió como esperaban y terminaron perdiendo por marcador de 2-1.

A pesar de qué empataron en el global la mejor posición de los tuzos le permitió pasar a las semifinales, dejando en la decepción nuevamente a los fans de los tigres que ya están hartos del estilo de juego del piojo herrera, y la forma tan defensiva en la que usa un plantel hecho para atacar.

Y aunque las personas culpaban al entrenador por la forma de defender que había elegido contra un Pachuca que se ha caracterizado por ser bueno al ataque si le dejan los espacios, el propio entrenador de los felinos en conferencia de prensa acusó otra razón de su derrota y en La Verdad Noticias te contamos qué dijo.

Miguel Herrera culpa a sus jugadores

Herrera atacó a sus jugadores

Como siempre, el entrenador excusó su derrota en otras personas, y a pesar de que jugadores como Gignac o Nahuel en conferencia habían defendido a su entrenador, él hizo todo lo contrario y prácticamente se los entregó a la prensa.

El entrenador fue cuestionado sobre su estadía por más torneos en los Tigres, a lo que él respondió que no sabía, pero que si él se queda o llega otro más, le tocará hacer un recambio generacional, ya que esta plantilla “se ha vuelto muy vieja para jugar al fútbol”.

�� "Ni la gente puede decidir eso (Su salida del club)

�� "Este equipo ya se hizo viejo para jugar futbol"



Miguel Herrera tras la eliminación de Tigres... ¿Opiniones? pic.twitter.com/g51vFU20ny — El Sabor Del Balón (@elsabordelbalon) October 17, 2022

¿Miguel Herrera continuará en Tigres?

Herrera podría irse

Para los fans la derrota no fue nada fácil y el enojo se notó en los comentarios en redes sociales en contra del entrenador, quién está cerca de terminar su contrato con la institución y no se sabe si renovará, aunque algunas voces indican que esto no va a pasar.

En caso de que Miguel Herrera no continúe con los felinos, no se sabe o sea escuchado de ningún nombre que pudiera llegar al banquillo felino para el año 2023 y conseguir al fin ese título tan anhelado que no han obtenido en varios años.

