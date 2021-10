Miguel Herrera asegura que Tigres está al nivel del América

Este sábado 23 de octubre el estadio Azteca será testigo del duelo América vs Tigres por la Jornada 15 de la Liga MX, y previo al partido el estratega de los felinos, Miguel Herrera, aseguró que ambos equipos tienen el mismo nivel.

Durante una entrevista para ESPN, el ex técnico americanista declaró que Tigres está ya a la par de América dentro del futbol mexicano, debido a los logros que ha tenido en la última década, pero rechazó que para el partido de este fin de semana los felinos sean favoritos.

"Sin duda alguna, Tigres es un equipo muy importante, ha hecho bien las cosas en la última década, es el equipo que más cosas ganó, se hicieron partidos interesantes en ese proceso, finales y liguillas, los dos equipos peleaban y pelean por todo”, señaló “El Piojo” Herrera.

Miguel Herrera habló del duelo

Al ser cuestionado sobre si el duelo entre las Águilas del América y los Tigres de la UANL se puede considerar un clásico, el timonel universitario respondió que ambos son grandes equipos que tienen el apoyo de dos aficiones entregadas.

“Se han hecho partidos interesantes, si es clásico o no, no lo sé, pero son dos planteles buenos, con aficiones entregadas que exigen ganar títulos, no nada más hacer buenos papeles", apuntó el estratega felino.

América recibirá a Tigres en la décimo quinta jornada del Torneo Apertura 2021 y el timonel rechazó que su equipo pueda ser el favorito ante un cuadro capitalino que se encuentra en la cima de la clasificación general.

¿Dónde ver el América vs Tigres?

América recibe a los Tigres en la cancha del Estadio Azteca.

El partido entre América y Tigres por la Jornada 15 del Torneo de Apertura 2021 de la Liga MX, se llevará a cabo este sábado 23 de octubre en punto de las 21:00 horas en la cancha del Estadio Azteca, y será transmitido por el Canal de las Estrellas.

El retorno de ‘El Piojo’ Herrera al Coloso de Santa Úrsula acaparará los reflectores en esta jornada, pues se trata de uno de los técnicos más ganadores en la historia de la entidad azulcrema.

