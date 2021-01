Miguel Herrera SIN PENSAR iría a Tigres o Rayados de Monterrey.

Miguel Herrera fue destituido del conjunto del América en el pasado mes de diciembre de 2020, los de Coapa han dado una vuelta de timón y elegido a Santiago Solari; pero ahora el ‘Piojo’ ante un cuestionamiento se dijo que sin pensarlo iría a dirigir a los Tigres o Rayados de Monterrey.

“Cualquiera de los dos equipos del norte son muy atractivos para cualquier técnico. Si te hablan por teléfono y sea Tigres y Rayados y te estén ofreciendo la posibilidad de estar trabajando con ellos, ¿quién no se tira de cabeza?, ¿vienes para acá? (Y dices) ¿cuándo me arranco? ¿cuándo quieren que me presente?”.

Recordar que Miguel Herrera dejó al América tras el fracaso en el Torneo Guardianes 2020 y en la Liga de Campeones de la Concacaf; las declaraciones del ex timonel de la Selección Mexicana sobre los Tigres y Rayados de Monterrey las emitió en el programa de Facebook con Diego Medina y Carlos Turrubiates.

Miguel Herrera dirigiendo al América.

Herrera habla de los equipos de Liga MX con plantel basto

Y es que para el ex director técnico del cuadro del América, dentro de los planteles más completos de la Liga MX además de los equipos de Nuevo León, también está en esa lista el cuadro del Cruz Azul.

"Hoy en día me parece que están más completos, los planteles más completos son los de Monterrey y Tigres, así como Cruz Azul son muy completos".

Rayados vs Tigres.

La Verdad Noticias dio a conocer en su momento la salida del estratega Miguel Herrera del cuadro del América, además de que sonó que podría ser una opción para el Cruz Azul; habrá que esperar lo que ocurre en la carrera del timonel; pues de momento los Tigres cuentan con Ricardo Ferretti y los Rayados de Monterrey han iniciado la aventura con Javier el ‘Vasco’ Aguirre.

