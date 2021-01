Miguel Herrera REVELA quién los SACÓ del América ¡Y fue por Zoom!

El entrenador Miguel Herrera en el pasado mes de diciembre dejó de ser el técnico del cuadro del América, para darle la llegada al argentino Santiago Solari; pero el ex timonel de las Águilas en una entrevista reciente detalla la forma en la que le avisaron que ya no sería más el técnico de los de Coapa.

"Cuando nos llama Joaquín Balcárcel (jefe de Staff Ejecutivo de Televisa), que es el jefe de Santiago (Baños), nos llama por Zoom y dice: 'Yo tomé la decisión y hasta aquí llegó la relación'. Le dije: 'No estoy de acuerdo, en la parte deportiva ahí están los números, estoy triste y molesto por la decisión que estás tomando'"

Recordar que la salida de Miguel ‘Piojo’ Herrera del cuadro del América fue luego de ser eliminado en los Cuartos de Final del Torneo Guardianes 2020, eso en la Liga MX, mientras que en la Liga de Campeones de la Concacaf fue en las Semifinales; tal como informó La Verdad Noticias.

Miguel Herrera dirigiendo al América.

"A final de cuentas, aprendí de una persona muy importante en esta carrera que un día me dijo: 'Hay decisiones de empresa que se toman que no nos gustan, pero se toman' y no me queda más que agradecer a la institución".

Herrera recuerda su salida del América

A pesar de la manera en la que se dio la salida de Miguel Herrera del cuadro de las Águilas, el entrenador se dijo muy agradecido con la institución y que no dudaría en volver. Para culminar igual contó lo que Santiago Baños le dijo luego de ser eliminado por el LAFC en la Liga de Campeones de la Concacaf.

"Yo hablando con Santiago, terminando el partido que perdimos contra LAFC le dije: 'Si quieres me hago a un lado, traigan a alguien más, porque a lo mejor ya no está funcionando esto, pero me dijo: 'Por supuesto que no, nuestro proyecto está contigo, seguimos contigo'".

