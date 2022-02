Mazatlán FC vs América: Horario y dónde ver en vivo el partido

Datos previos al partido Mazatlán FC vs América

No hay fecha que no llegue, este miércoles se jugará el duelo pendiente entre Mazatlán FC vs América, partido correspondiente a la pasada jornada 02 de la Liga MX.

El partido sucederá tras un mes prácticamente desde que se aplazó, pues en su momento el Mazatlán anunció remodelaciones en el Estadio Kraken.

El resultado del partido será favorecedor para el ganador, pues el América viene de ganar su primer duelo ante Santos y el Mazatlán de hacer lo propio frente a Xolos de Tijuana.

Las águilas del América aterrizarán este miércoles en la cancha del Estadio Kraken para enfrentar al Mazatlán, duelo pendiente de la jornada 02 del Clausura 2022.

Ambos equipos necesitan ganar este encuentro, pues a pesar de que aventajaron en la jornada 05, no les alcanza para salir del fondo de la unidad.

Lo interesante del encuentro será ver de nuevo a Nicolás Benedetti, pues el jugador con pasado americanista ha resaltado desde su llegada al Mazatlán.

Horarios y canales de transmisión del partido

En La Verdad Noticias te presentamos los canales, horarios de transmisión y cuándo podrás ver el partido pendiente de la jornada 02 del Clausura 2022:

Cuándo: Miércoles 16 de febrero

Canales: TV Azteca

Hora: 19:00 horas

Lugar: Estadio Kraken

Jornada: 2

Mazatlán FC vs América prometen dar un verdadero espectáculo y continuar sumando puntos para lograr salir de los últimos puestos de la Tabla General de la Liga MX.

