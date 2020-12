Matías Almeyda CONFIRMA NEGOCIACIONES con Cruz Azul.

El cuadro del Cruz Azul es el único plantel del Futbol Mexicano sin tener director técnico a menos de 15 días de que arranque el Torneo Guardianes 2021, siendo uno de los objetos del deseo el argentino Matías Almeyda; quien recientemente aseguró que se encuentra en negociaciones con el equipo de La Noria.

"He tenido contacto con ellos, soy un agradecido a los mexicanos y a los clubes que me han llamado en algún momento. Hay una propuesta que ya está pasando a un tema entre dirigentes porque tengo una cláusula de salida. Cuando demuestran interés en uno, te da alegría porque uno siente que alguien te valora y desde ese lugar soy un agradecido".

Es oportuno mencionar que ante las declaraciones de Matías Almeyda y de su posibilidad de volver a dirigir en la Liga MX, ahora con el conjunto del Cruz Azul, es claro ante la situación de que le queda contrato vigente con el San José Earthquakes de la MLS; siendo el motivo por el cual no se ha podido concretar el regreso al Futbol Mexicano.

Almeyda habla de los clubes de Liga MX que lo han buscado

Pero no solamente Matías Almeyda se dio el tiempo para mencionar sobre el interés que le ha mostrado el Cruz Azul por hacerse de sus servicios, habló que otros clubes le han llamado pero fue claro en decir que no llegaría al América por el cariño y respeto que le tiene a la escuadra de las Chivas.

“Hay clubes como Monterrey, Cruz Azul, Tigres, Toluca, que son lindos para dirigir. Y obviamente, por el cariño que le tengo y porque me hice hincha de Chivas, no elegiría América, a pesar del enorme respeto que le tengo como club, por historia, como un lugar donde han pasado grandes jugadores y entrenadores. Pero me identifico con Chivas”.

Matías Almeyda.

Te recomendamos leer: Historia de la Liga MX

La Verdad Noticias informará sobre la situación del entorno del Cruz Azul, de momento no han dado a conocer al sustituto de Robert Dante Siboldi, pero cuando se tenga la información oportuna se dará la nota en relación al tema mencionado.

Nueva cepa de COVID-19 continúa extendiéndose por el mundo. Síguenos en Google News y entérate de todos los detalles.