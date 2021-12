Mario García asegura que es el técnico ideal para dirigir a Chivas

Mario García, director técnico y campeón con los Potros de Hierro del Atlante, asegura ser el estratega ideal para dirigir a las Chivas Rayadas del Guadalajara, ya que consiguió el título de con un equipo en el que jugaban nueve mexicanos.

De acuerdo con una entrevista para ESPN Digital, el ex auxiliar de Diego Armando Maradona confía que su experiencia con jugadores locales, lo coloca como el técnico “ideal” para comandar a la escuadra rojiblanca.

“Salió una nota o un comentario, en un programa, de un periodista que ni conozco, pero decía que yo era el técnico ideal de Chivas y no se equivoca, porque Chivas está lleno de mexicanos y yo tengo casi 20 años dando resultados con puros mexicanos'', declaró Mario García.

Mario confía en su trabajo

El técnico del Atlante considera que puede ser el próximo entrenador de Chivas ��⚽️https://t.co/Pc4bvrVSyL — Sportscenter en español (@SportsCenter_nt) December 23, 2021

“No digo mentiras, conocen mi trabajo. Para algunos parecerá disparatado, pero es la realidad, no voltean a ver para acá, porque no se hace el escauteo correcto y porque nosotros no sabemos vendernos”.

El técnico campeón con Atlante de la Liga de Expansión MX, también dirigió a los Cimarrones de Sonora, de donde salieron jóvenes como Johan Vásquez, ahora en el Genoa de Italia, además que en sus equipos priorizó al jugador mexicano sobre el futbolista extranjero.

“Prefieren meter al técnico, que les va a colocar a 15 jugadores en su puerta y saben que Mario García no te va a aceptar un jugador que no vaya con el perfil del club o la expectativa del club, por eso me discriminan”, explicó.

¿Quién es Mario García?

Atlante campeón de la Liga de Expasión MX

Mario Alberto García Covalles es un exjugador y entrenador de fútbol que inició su carrera como auxiliar técnico. Asesoró técnicamente a Diego Maradona en el club Dorados de Sinaloa en la Liga de Ascenso.

Actualmente el técnico azulgrana se concentra en Atlante, a la espera que regrese el Ascenso a la Liga MX y pueda hacer posible que un equipo “cumpla los sueños de aficionados y jugadores que vienen desde abajo, de jugar en Primera División”.

