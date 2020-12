Marco Fabián PREFIERE a Chivas Campeón que al Cruz Azul.

Las Semifinales del Torneo Guardianes 2020 de la Liga MX estan por disputarse, los duelos Chivas vs León y Cruz Azul vs Pumas son lo duelos de dicha fase del torneo y para el volante mexicano Marco Fabián de la Mora de 31 años de edad, tiene muy claro al equipo que prefiere se consagre al final del campeonato.

Con un pasado Rojiblanco y Celeste, para el ahora futbolista de los Bravos de Juárez, tiene claro que prefiere que el Rebaño Sagrado se alce con el título de nuestro balompié antes de que lo hagan los de La Noria; en una charla que tuvo el Medallista de Oro en los Olímpicos de Londres 2012 con Marca Claro.

"Me encantaría que hubiera dos campeones y que fueran los dos, pero sé que no se puede, no sé, Chivas, a lo mejor te estoy hablando un poquito con el corazón. A lo mejor Cruz Azul lo merece y también con el corazón, porque también lo llevo dentro”.

Marco Fabián en Chivas.

Fabián quiere Chivas Campeón de Liga MX

Aunque en caso de tener una Final del Torneo Guardianes 2020 entre Chivas y Cruz Azul y elegir antes al Rebaño Sagrado que a los de La Noria, aceptó y puntualizó el buen desempeño futbolístico que han tenido los de Robert Dante Siboldi a lo largo de este 2020 y dijo que también merecen por ello alzarse con el campeonato.

“Cruz Azul lo merece no sólo por todos los años que no ha sido campeón sino porque ha trabajado excelente los dos últimos torneos, ha estado ahí entonces creo que ya lo merece ser campeón. Si me voy un poquito el corazón pues bueno, 20 años de estar vistiendo la playera de Chivas, creo que con eso dice mi respuesta".

Marco Fabián en el Cruz Azul.

Chivas enfrentará al León la noche de este miércoles en la Ida de las Semifinales de Liga MX, mientras que Cruz Azul hará lo propio la noche del jueves ante Pumas en el Estadio Azteca; así lo ha informado La Verdad Noticias. Por ahora Marco Fabián espera tener un mejor Clausura 2021 con los Bravos desde el inicio del campeonato y ahora de la mano de Luis Fernando Tena, recién llegado a dicho club.

