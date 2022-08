Los técnicos que no quieren dirigir a Chivas

La permanencia de Ricardo Cadena al frente de las Chivas pende de un hilo, ya que tras la derrota ante Mazatlán (2-1) la directiva se reunirá para escuchar al entrenador y tomar la decisión de mantenerlo o darle las gracias.

De acuerdo a información de André Marín, algunos de los técnicos más reconocidos no quieren dirigir al cuadro tapatío, debido a que no desean trabajar junto a Ricardo Peláez, quien constantemente está en el ojo del huracán por sus pobres resultados.

“Hay buenos técnicos que se niegan a tomar a Chivas de Guadalajara porque en este momento las condiciones no están dadas para sacar el asunto adelante, tendrán que ir por alguien que esté desesperado por dirigir, Es una tristeza, es deprimente lo que está pasando a Chivas”.

Chivas está en una crisis total

Ricardo Cadena sigue al frente de las Chivas

“Hay técnicos que ya no quieren ir a Chivas, cuando antes era un sueño. Hay muchos jugadores que ya no quieren ir cuando antes era un sueño defender su camiseta. El Guadalajara está en caída libre, yo creo que más mal, ya no pueden estar.

“Le urge al Club Guadalajara un cambio de técnico y necesitaría un cambio de jugadores pero ya no se puede. Hay que tomar decisiones radicales”, comentó el polémico André Marín en el portal Mediotiempo.

A partir de que los resultados no han sido lo que se esperaba en el arranque del Apertura 2022 para Guadalajara, empezaron a circular nombres de estrategas que podrían ser la solución a los problemas de Amaury Vergara.

Candidatos para dirigir a Chivas

Los técnicos que no quieren dirigir a Chivas

Antonio Mohamed y Ricardo Ferretti, son los más fuertes candidatos, pero con lo dicho por Marín estarían lejos de llegar al banquillo rojiblanco, por lo que solo queda Gerardo Espinoza, el exjugador del Atlas que dirige al Tapatío de la Liga de Expansión.

La crisis de Chivas empeora cada día más, ya que ni contra el último lugar de la tabla pudo ganar, con lo cual suma siete partidos sin ganar en el actual Torneo de Apertura 2022, luego de caer este viernes 2-1 frente al Mazatlán FC.

