Llaman autoridades de Aguascalientes “NO ASISTIR” al partido del Necaxa

En rueda de prensa, el Secretario de Salud de Aguascalientes, Miguel Ángel Piza Jiménez advirtió del contagio de Covid-19 que se puede dar si las personas asisten a los estadios de la Liga MX, luego que el Necaxa tuviera el permiso para jugar con público a partir de la jornada 14 del Guardianes 2020.

Miguel Ángel Piza Jiménez, advirtió de los contagios que se pueden presentar en el Estadio Victoria a partir de este viernes, si no se toman las recomendaciones adecuadas para el partido del Necaxa contra los Xolos de Tijuana.

Piza Jiménez pidió a los fanáticos ver el partido del Necaxa en casa

El Secretario de Salud de Aguascalientes, mencionó que si ven eventos masivos donde se permiten ya las reuniones y el fútbol con espacios abiertos, se pueden evitar los contagios de Covid-19 em la Liga MX si se toman todas las precauciones pertinentes.

“Si sé que habrá un juego, pues no voy y mejor lo veo en la televisión y me evito un riesgo”, advirtió Piza Jiménez.

Miguel Ángel Piza Jiménez, pidió tomar precauciones si asisten al partido del Necaxa y evitar contagios de Covid-19

Ante el próximo juego del Necaxa de la jornada 14 de Apertura 2020, comentó que todos los espacios para espectáculos pueden estar abiertos, pero si uno no quiere correr el riesgo, no lo toma. Ya que el riesgo es decisión de uno si lo tomas o no.

Miguel Ángel Piza Jiménez agregó que ha estado en comunicación constante con la directiva de los Rayos del Necaxa, ya que todavía no está bien definido cómo será el control de los aficionados que vayan a los futuros juegos en el Estadio Victoria.

Por los pronto los Rayos del Necaxa ya tienen planes a través de sus redes sociales para la apertura del Estadio Victoria a partir de este viernes en punto de las 19:30 horas.