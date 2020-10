Lillini TRISTE por el EMPATE en el Clásico Capitalino

Andrés Lillini director técnico de los Pumas de la UNAM en conferencia de prensa virtual dijo que se encuentra triste por haberse llevado un empate en el Clásico Capitalino la noche del sábado en el Estadio Azteca, en partido de la jornada 13 del Guardianes 2020 de la Liga MX.

Los felinos de Lillini no pudieron mantener el marcador ante las Águilas y en los últimos minutos los locales le sacaron el empate repartiendo puntos cuando faltan cuatro jornadas para que la temporada regular del torneo concluya.

Andrés Lillini destacó el trabajo de su equipo en el Clásico Capitalino

Pumas se llevaron empate en el Estadio Azteca

Andrés Lillini, comentó que el empate fue lo más justo, aunque le duela, porque fueron ganando dos veces y en estos juegos se debe saber tener esa constancia y consistencia de lo contrario los rivales le pueden empatar o ganar como pasó este sábado en el Estadio Azteca.

El timonel de los Pumas de la UNAM, mencionó que es una persona que no le gusta empatar y no lo puede asumir y hoy en un partido que ganaban dos veces no lo pudieron mantener y eso lo pone triste porque pudieron llevarse los tres puntos pero no lo lograron.

Andrés Lillini señaló que por lo pronto se queda tranquilo con el partido ante los azulcremas ya que su equipo no recae, aunque ya van dos partidos que una expulsión les cuesta un gol.

“Si bien el equipo se recupera porque seguimos trabajando con un hombre menos, tuvimos dos jugadas más para ganar porque era un deseo y estaba en la planificación”, indicó.

El resumen de nuestro encuentro ante América esta noche en el Estadio Azteca, por la Jornada 13 del #Guard1anes2020.#Volveremos #SoyDePumas pic.twitter.com/UGzadNDsta — PUMAS (@PumasMX) October 4, 2020

Cabe mencionar que a los Pumas de la UNAM le faltan cuatro partidos para terminar la jornada regular antes de entrar a la liguilla del fútbol mexicano. Sus últimos partidos son contra Toluca, Pachuca, cerrando con dos partidos difíciles ante el Cruz Azul y las Chivas del Guadalajara, por lo que buscará mantenerse en los cuatro primeros lugares para meterse a la liguilla de la Liga MX.