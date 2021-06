Liga MX y FMF frenan venta de acciones del Necaxa a Mesut Özil

Luego de darse a conocer la inversión del futbolista Mesut Özil y de la actriz Eva Longoria, quienes adquirieron el 49% de las acciones de los Rayos del Necaxa, la Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol (FMF) frenaron la transacción.

Tras el anuncio hecho por el propio futbolista alemán de origen turco a través de redes sociales, la FMF y la Liga MX señalaron que ese tipo de modelo de negocios no está establecido dentro del reglamento del balompié mexicano.

“La participación accionaria de un Club de la Liga MX no está sujeta a ningún tipo de intercambio, o compra por ningún medio o forma de pago distinto a los reconocidos en nuestros reglamentos”, señaló la Liga MX en el documento.

Como te informamos en La Verdad Noticias, Mesut Özil presumió en su cuenta de Twitter ser parte de los nuevos accionistas del conjunto de Aguascalientes e invitó al público a una subasta para adquirir el uno por ciento de las acciones.

“Muy emocionado de ser parte del grupo inversionista del Necaxa y más aún por el NFT único en su tipo que ofrecemos. Puedes ser dueño de una parte del equipo conmigo”, escribió Özil.

Al ser un activo digital que funciona como certificado de propiedad de activos virtuales o físicos, los NFTs por sus siglas en inglés (Token No Fungible) no están permitidos por la Liga MX por el momento, por lo que no es posible completar la inversión.

¿Qué es un Token No Fungible?

Un Token No Fungible (NFT) es un tipo de token criptográfico de una blockchain que representa un activo único. Estos pueden ser activos completamente digitales o versiones tokenizadas de activos del mundo real.

La Liga Mx y la FMF explicaron que la “participación accionaria directa o indirecta de un Club de la LIGA MX no está sujeta a ningún tipo de intercambio, o compra por ningún medio o forma de pago, incluidos los NFT’s, distinto a los reconocidos en nuestros reglamentos”.

