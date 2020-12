Liga MX tendrá en Mikel Arriola NUEVO PRESIDENTE.

En las últimas horas se ha sabido que Enrique Bonilla estará dejando la presidencia de la Liga MX, puesto que ha ocupado desde el 2015 tras llegar al lugar que ocupó Decio de María; lugar que ahora estaría ocupando Mikel Arriola, quien se ha desempeñado en el mundo de la política.

De 45 años de edad y originario de la Ciudad de México, es un politólogo y abogado, egresado de la facultad de derecho de la Universidad Anáhuac, con un par de maestrías en el extranjero; una en derecho en la Universidad de Chicago y una más en políticas y administración pública realizada en Londres.

En las pasadas elecciones del 2018, Mikel Arriola, se lanzó a la gubernatura de la Ciudad de México por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), la cual no le quedó más que reconocer el triunfo de Claudia Sheinbaum y ahora podría reaparecer en escena como el nuevo Presidente de la Liga MX.

Enrique Bonilla Presidente de la Liga MX.

Mikel Arriola cerca de llegar a la Liga MX

Mikel Arriola estuvo en cargos públicos como en lo que fue Banrural, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de igual manera en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud. Bajo el mandado de Enrique Peña Nieto fue nombrado como el Director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), saliendo del mismo en el 2017 cuando se lanzó por la gubernatura de la Ciudad de México.

Mikel Arriola.

De momento no se ha dado a conocer de manera oficial la llegada de Mike Arriola a la presidencia de la Liga MX, pero ya son muchos los rumores que apunta an la salida de Enrique Bonilla para dejar su cargo al ex candidato a la gubernatura de la CDMX en la contienda electoral del año 2018.

