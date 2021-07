Liga MX partidos

Los partidos de la Liga MX más importantes del momento están a la vuelta de la esquina,pues el calendario deportivo del próximo torneo nos presentó alineaciones muy interesantes de los enfrentamientos entre los equipos que participan.

La primera jornada del nuevo torneo ya está disponible por lo que podrás consultarla sin problema alguno para conocer a los equipos que tendrán partidos durante los días restantes del mes de julio y las próximas semanas conforme la liga va avanzando.

Mientras tanto, el próximo partido a disputarse será entre el famoso Club América y Querétaro, el cual dará inicio a la jornada 1 de la Liga MX de fútbol para comenzar a definir quién avanza y quién es eliminado de la actual competencia que ha sido muy esperada por los fans.

¿Qué jornada va la Liga MX 2021?

La jornada 1 empieza mañana 22 de julio

La Liga MX se encuentra actualmente en la jornada 1, teniendo mañana partidos como América vs Querétaro y el 23 de julio Necaxa vs Santos y Juárez vs Toluca, concluyendo dicha jornada el 26 de julio con el partido de Cruz Azul vs Mazatlán.

Como te mencionamos anteriormente, la tabla de posiciones de la Liga MX cambiará muy pronto dependiendo de los resultados de los partidos de la primera jornada, donde se realizarán las primeras eliminatorias de los equipos que compiten por el campeonato.

¿Cómo se jugará el repechaje de la Liga MX 2021?

Ocho equipos lucharán por un lugar en el repechaje

Mientras que los cuatro primeros equipos ganan su pase automático, el repechaje incluirá a los equipos de las posiciones cinco a 12, estableciéndose las posiciones de acuerdo al calendario de apertura 2021 donde entre los favoritos se encuentran el América y el último campeón, Cruz Azul.

Hasta el momento no se tienen predicciones concretas de los finalistas directos y los equipos que se jugarán su posición en el torneo, por lo que todos y cada uno de los partidos significará un gran avance o retroceso para sus rivales en la competencia.

¿Cuándo son los siguientes partidos de la Liga MX?

Las águilas se verán las caras contra Querétaro mañana

Los siguientes partidos de la Liga MX o la Liga BBVA MX, se disputarán durante lo que resta del mes de julio, donde varios América y Querétaro serán los siguientes el 22, Necaxa vs Santos y Juárez vs Toluca el 23, Pachuca vs León y Chivas vs Atlético San Luis el 24, mientras que el 25 Pumas vs Atlas, Monterrey vs Pachuca y Xolos vs Tigres se verán las caras, cerrando la jornada 1 el 26 con Cruz azul vs Mazatlán.

Mientras tanto el arranque de torneo de los últimos campeones fue un evento que causó un gran impacto a nivel nacional y fue uno de los momentos más destacados del itinerario de partidos de la Liga MX que vendrán durante las próximas jornadas del torneo que está en curso.

