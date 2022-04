Liga MX emite su postura ante las agresiones a jugadores de Chivas

Los aficionados de Chivas acudieron la tarde de este viernes al hotel de concentración, pero fue para expresar su molestia al equipo, tanto a jugadores y directiva. Aunque al final de la noche todo se salió de control.

Cuando los jugadores accedieron a estar en las escaleras del hotel y unos seguidores no respetaron la valla de seguridad lo que provocó que encararan a los jugadores e incluso rompieron las puertas de cristal del hotel.

Ante esta situación, el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, utilizó su cuenta de Twitter para emitir su postura sobre lo sucedido en el hotel de concentración, lo cual ha generado un gran debate en diversos medios deportivos.

Liga MX sobre agresión a Chivas

La seguridad e integridad de quienes viven con respeto y hacen posible los partidos de la @LigaBBVAMX está por encima de cualquier interés de grupos vandálicos que se resisten a salir del anonimato y que con estas conductas no pueden seguir siendo parte de nuestro futbol (2/2) — Mikel Arriola (@MikelArriolaP) April 16, 2022

“Se han redoblado operativos de seguridad para los partidos de hoy en CDMX, León, Torreón y Monterrey. Acordamos cuidar en todo momento la integridad de jugadores y aficionados”, escribió Arriola.

Las ciudades antes mencionadas son donde se redoblará la seguridad, porque son las sedes donde se realizarán los cinco partidos pendientes de la Jornada 14 del Clausura 2022 de la Liga MX.

En Ciudad de México se realizará el Cruz Azul vs Chivas y Pumas vs Monterrey, en Monterrey se enfrentan Tigres vs Toluca, en León juega La Fiera de local frente a Toluca y en Torreón Santos recibe a Querétaro.

Mikel Arriola sobre la seguridad



“La seguridad e integridad de quienes viven con respeto y hacen posible los partidos de la Liga MX está por encima de cualquier interés de grupos vandálicos que se resisten a salir del anonimato y que con estas conductas no pueden seguir siendo parte de nuestro futbol”.

Estos lamentables sucesos se dieron luego de que los jugadores salieran del hotel a firmar autógrafos, en ese momento los integrantes de las "barras" comenzaron a agredirlos verbalmente con groserías, ofensas y reclamos que a la par que les lanzaban latas de cerveza.

