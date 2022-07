Liga MX emite su postura ante el caso antivacuna de André-Pierre Gignac

La Liga MX publicó la convocatoria de los 25 futbolistas que representarán al futbol mexicano en la segunda edición del Juego de las Estrellas contra la MLS, en dicha lista el gran ausente fue André-Pierre Gignac.

El delantero de Tigres no está vacunado contra Covid-19 y por ello no puede entrar a territorio de Estados Unidos, por consecuencia, no era un elemento elegible para dicho partido. Por ello la Liga MX utilizó sus redes sociales para expresar su postura.

“La LIGA BBVA MX respeta las razones por las cuales André-Pierre Gignac, jugador de Tigres, no asistirá al Juego de las Estrellas”, se lee en el tweet del organismo. Previamente, el francés publicó un mensaje donde aclaró que habló con la directiva.

Liga MX sobre el caso de Gignac

La LIGA BBVA MX respeta las razones por las cuales André-Pierre Gignac, jugador de Tigres, no asistirá al Juego de las Estrellas. pic.twitter.com/5BS96L4MJM — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 20, 2022

“Yo hablé con la directiva y les pedí que respetaran este tema que para mí es un punto de creencias, de formación y de algo que viene desde mi infancia y mi origen. Agradezco el apoyo y respeto a mi decisión en este tema, que es 100% personal”, escribió Gignac en redes sociales.

Como te adelantamos en La Verdad Noticias, la Liga MX se medirá una vez más contra la MLS en el partido All-Star Game, mismo que se jugará el próximo miércoles 10 de agosto en Minnesota, y el combinado del futbol mexicano ya tiene a sus protagonistas

El Juego de las Estrellas entre la Liga MX y la Major League Soccer, estará lleno de talento. En total, serán 25 representantes los que tendrá el futbol mexicano, que se eligieron entre lo mejor que tiene la liga.

Convocados de la Liga MX para All-Star Game

Juego de las Estrellas entre la Liga MX y la Major League Soccer

La portería estará bien resguardada con el actual bicampeón, Camilo Vargas y de respaldo tendrá a Óscar Ustari, arquero del Pachuca. Los Tuzos perdieron la final ante Atlas, por lo que estarán campeón y subcampeón presentes.

La delantera será comandada por Avilés Hurtado de Pachuca, Julián Quiñones de Atlas, Ángel Mena de León, Álvaro Fidalgo de América y Alexis Vega de las Chivas, Julio Furch de Atlas, Germán Berterame de Rayados, Uriel Antuna de Cruz Azul y Juan Dinenno de Pumas.

