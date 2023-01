Liga MX: ¿Será obligatorio el Fan ID en los partidos del Clausura 2023?

No hay más tiempo, este viernes comenzará el torneo Clausura 2023 en la Liga MX, donde los mejores equipos del país comenzarán un camino hacia el título de la primera mitad del año, pero los asistentes a los estadios tendrán que comenzar a familiarizarse en el Fan ID; en La Verdad Noticias te contamos si será obligatorio o no.

Luego de los hechos violentos que se vivieron en el Estadio de Querétaro durante el Clausura 2022, donde cientos de personas terminaron heridas luego de una sangrienta batalla campal entre aficiones que obligó a la liga a tomar medidas de seguridad mayores.

Una de estas es comenzar a identificar a las personas que asisten a ver los partidos, para así tener control sobre cualquier acción ilegal que puedan hacer; sin embargo, el propio presidente de la competencia, Mikel Arriola, aclaró que todavía no será obligatorio llevarlo.

Este proceso se hará por etapas, y en este inicio del torneo no se excluirá de las canchas a los asistentes que no lleven su código QR único, peor para la última parte ya no será opcional; mientras tanto, habrá módulos en los estadios para que puedas registrarte de manera gratuita.

Así es el Registro para el Fan ID de la Liga MX

El Fan ID es fácil de conseguir

Para comenzar el registro del Fan ID, debes contar con un celular que tolere los requerimientos de la aplicación de "incode ID", una vez ahí, te pedirá que registres una cuenta de correo, para luego pedir escaneos de tu documento de identificación oficial, sin importar si eres mexicano o no.

También tendrás que tomarte una selfie donde se vea tu cara, una vez terminado todo esto, te dará el código QR de tu propiedad, así como una tarjeta digital que te será útil para entrar a los partidos de la Liga MX desde ahora, ya que más adelante será obligatoria.

Liga MX comienza el viernes

Chivas debutará este sábado

Después de la larga pausa invernal que hubo debido al Mundial Qatar 2022, el torneo del futbol mexicano está listo para volver este Día de Reyes, donde su primer partido será entre el Necaxa vs San Luis; pero el sábado jugarán el América, Chivas y los Rayados.

Con esto se marca el inicio de otra Liga MX, ahora apoyada del Fan ID para poder identificar mejor a los fans y controlar a aquellas personas que perjudiquen el deporte con actitudes violentas, agresivas o simplemente perturben la paz de las familias.

