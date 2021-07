Liga MX: Santiago Solari contempla a Renato Ibarra para el América

El futbolista Renato Ibarra podría quedarse en el América y pelear su lugar entre los favoritos de Santiago Solari, esto de frente al Torneo Guardianes de Apertura 2021 de la Liga MX.

Desde hace días se ha rumorado y tal parece que ahora está a punto de consolidarse, pues existen grandes posibilidades de que Renato se quede con las Águilas. Si bien todo podría cambiar de último momento, pues la directiva está abierta a la posibilidad de aceptar tanto al delantero ecuatoriano como otras ofertas del mercado hasta el 22 de septiembre, hoy parece bastante probable que Ibarra se mantenga en Coapa al menos lo que resta del año.

Santiago Solari ya contempla al futbolista

El futbolista supo destacar y ahora podría quedarse con el club

El periódico Récord cree en esta opción, pues en su columna publicada este martes 20 de julio, señaló que no solo la directiva busca el consenso de la afición para que Ibarra continúe usando la playera de las Águilas el próximo torneo de la primera División del fútbol de México, sino que además se ha encontrado la buena voluntad del futbolista.

Además tal parece que el entrenador del Club América, Santiago Solari, ya lo está tomando en cuenta. Se dice que por un lado lo mantendría como una de sus cartas, y que por otro lo preferiría dentro de las elecciones que se deben aplicar respeto a los cupos de los extranjeros, en una decisión en la que también se contemplaba a Nicolás Castillo y Nicolás Benedetti.

La historia de Renato Ibarra en el América

Se dice que Santiago Solari ya lo está tomando en cuenta

Recordemos que Ibarra llegó al América en 2016 y fue campeón con las Águilas en el 2018, pero, un problema de violencia doméstica con su esposa le hizo terminar en los juzgados.

Tras lo ocurrido pasó a préstamo al Atlas en el 2020, porque en el América no soportaron la violencia de género de la que fue acusado. Aunque estuvo a buen nivel, no fue comprado así que Renato regresó al América en el que se pensaba no tendría un gran futuro, pero tal parece que las cosas han cambiado.

Al parecer el plan es que el colombiano, Nicolás Benedetti, que no ha funcionado en el América luego de varias lesiones, se vaya y ese espacio sea ocupado por Ibarra.

Si bien el futbolista Renato Ibarra no ha estado con el club en la pretemporada, a Solari le agrada como juega y considera que puede ser productivo, por lo que Ibarra se podría quedar en el club esta temporada.

