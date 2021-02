Liga MX: Ruben Omar Romano sufre infarto y es operado con éxito

El futbol mexicano se cimbró por un momento luego de darse a conocer la terrible noticia sobre el infarto que sufrió el director técnico Ruben Omar Romano, quien ha dirigido a varios equipos de la Liga MX y en La Verdad Noticias te traemos los detalles al respecto.

De acuerdo con información publicada por El Universal, el estratega argentino que reside en México desde hace más de 40 años, fue operado exitosamente después de que el día de ayer por la noche sufrió un paro cardiaco.

Según varios medios locales de Guadalajara, ciudad donde vive actualmente, Ruben Omar Romano fue internado por la noche al comenzar a sentir molestias, y después de ser estabilizado esta mañana fue intervenido quirúrgicamente.

Ruben Omar Romano se encuentra estable

Por su parte, el periodista David Medrano confirmó en sus redes sociales que el estratega que dirigió en la Liga MX con el conjunto de Cruz Azul tuvo que ser intervenido del corazón. Además de informar que la operación fue todo un éxito y se encuentra estable.

"Exitosa la cirugía de corazón a la que fue sometido hace unas horas Rubén Omar Romano quien se encuentra estable en recuperación”, escribió el analista deportivo en su cuenta personal de Twitter.

Durante su carrera, Romano aceptó su vicio por el tabaco, tema que los jugadores trataron de ayudar a dejarlo, pues uno de sus jugadores en Santos Laguna, “Guty” Estrada comentó para Mediotiempo que le hicieron la promesa de quedar campeones si dejaba de fumar.

“Le decíamos, porque tenía algo en particular, que fumaba mucho, que si quedamos campeones él dejaba el cigarro y nos prometió que sí, cosa que era casi imposible, pero no, no se nos dio”, comentó el “Guty”.

El exfutbolista de 62 años de edad, llegó a México en 1980 para jugar con el América. Después de jugar en varios equipos del futbol nacional se retiró en 1995 con el Atlante para abrazar la carrera de entrenador.

Toluca se mantiene como líder del Guardianes 2021. ¿Podrá extender su dominio en la Liga MX? Síguenos en Instagram y mantente informado.