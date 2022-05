Liga MX: ¿Qué sigue para Chivas tras ser eliminado de la Liguilla?

Después de la eliminación en los Cuartos de Final del Clausura 2022, las Chivas se reunieron en Verde Valle la mañana de este lunes, donde rompió filas para tomarse un breve receso de cara a lo que será la pretemporada rumbo al Apertura 2022.

De acuerdo con información dada a conocer por el sitio oficial del Rebaño Sagrado, la escuadra rojiblanca regresará a sus actividades en 2 semanas, ya que el 1 y 2 de junio realizará exámenes médicos.

Posteriormente, Chivas de Guadalajara viajará el 4 de junio a Barra de Navidad para realizar su primera etapa de preparación y, permanecerá ahí hasta el 10. Vale la pena mencionar que el último día en dicha sede, habrá un partido de preparación ante Lagartos de Colima.

Chivas enfrentará a Santos y Atlas

�� El Guadalajara rompió filas y así será la actividad previo al Apertura 2022 ⬇️https://t.co/Z7o5UylTr0 — CHIVAS (@Chivas) May 16, 2022

Después de la fase de pretemporada fuera de Guadalajara, Chivas realizará el Tour Rebaño en Salt Lake City y Chicago, donde se enfrentará a Santos y Atlas el 15 y 18 de junio, respectivamente.

Por último, el conjunto de la Perla Tapatía cerrará su preparación de cara al inicio del Torneo de Apertura 2022 el próximo 25 de junio, con un partido amistoso ante los Rayos del Necaxa en el Estadio Akron.

Las Chivas no pudieron remontar ante Atlas y cayeron eliminados en los Cuartos de Final del Clausura 2022 de la Liga MX. Un resultado que detuvo el gran momento de Ricardo Cadena, quien todavía tiene su futuro indefinido en el redil.

Ricardo Cadena está orgulloso del equipo

Durante la conferencia de prensa al término del partido disputado en la cancha del Estadio Jalisco, Cadena aseguró que se va feliz tras lo hecho por sus jugadores y esperará a la decisión de la directiva sobre su futuro.

"Me deja una sensación de saber que mis jugadores tienen hambre, vergüenza y una particular satisfacción, me siento orgulloso de todos ellos. Me quedo satisfecho. Estoy feliz, soy un tipo agradecido de la vida y de esta profesión”, aseguró el técnico de las Chivas.

