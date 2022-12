Liga MX: Paso a paso para el registro en Fan ID y obtener acceso a los estadios

El Clausura 2023 de la Liga MX está alistando detalles y en medio de los preparativos, los 18 clubes que la integran lanzaron una campaña de registro previo de aficionados llamada Fan ID para tener un mayor control y seguridad en los inmuebles y en La Verdad Noticias te traemos los detalles.

El sistema Fan ID será desarrollado, desde la parte tecnológica, por Incode Technologies. Está certificada a nivel mundial y ofrece altos niveles de confianza, seguridad y privacidad de datos.

Esta plataforma permitirá el ingreso seguro a los estudios a fin de evitar disturbios como los ocurridos en la temporada pasada con el partido de Atlas vs Querétaro en el Estadio de la Corregidora. De momento, el registro ya está disponible y a continuación te dejamos el paso a paso.

¿Cómo tramitar el Fan ID de la Liga MX?

El registro se puede realizar desde el dispositivo móvil.

La plataforma de registro ya está en marcha a través de la página https://fanliga.mx/ a la cual puedes ingresar dando clic aquí. Los pasos a seguir para el llenado de datos y acceder a los partidos durante la Clausura 2023 son:

Registro de número telefónico, correo y datos personales.

Escaneo de identificación oficial vigente.

Subir una fotografía.

Descarga de QR (Fan ID)

El registro de Fan ID es único, lo que significa que solo es necesario realizarlo una vez para ingresar a todos los estadios, en la jornada que sea.

¿Cuándo inicia el Clausura 2023 de la Liga MX?

El Clausura 2023 arrancará en enero.

La Liga MX reveló el calendario del Clausura 2023, mismo que arranca el próximo viernes 6 de enero y su final está programada para disputarse el domingo 28 de octubre de 2023. En Jornada 1 (del 6 al 9 de enero) jugarán: Atlas vs Toluca, Santos vs Tigres y Monterrey vs Chivas. Como dimos a conocer previamente, para el ingreso a los estadios sería necesario el registro al Fan ID.

