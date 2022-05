Liga MX: Luis Suárez reveló que clubes mexicanos buscan sus servicios

Luis Suárez reconoció que tras su salida del Atlético de Madrid, diversos equipos están interesados en ficharlo, entre ellos algunos de la Liga MX, sin embargo, el atacante charrúa quiere seguir en Europa antes de volver a América.

"Europa es lo que más te llama. Te llaman de Sudamérica de equipos como de Brasil, me llamaron de Centroamérica, como de México, después de Argentina también hay posibilidades, pero sinceramente mi mentalidad y mi cabeza está el nivel competitivo”.

“El nivel de Sudamérica es alto y ha crecido mucho, pero la cabeza la tengo acá", comentó el todavía delantero del Atlético de Madrid en una charla con el programa 'El Larguero' de la Cadena Ser en España.

Luis Suárez se va del Atlético

Luis Suárez terminará su vínculo con el Atlético de Madrid, conjunto en el que estuvo después de una brillante etapa con el Barcelona, pero salió del cuadro colchonero a la par del mexicano Héctor Herrera.

"Te juro que no (tengo definido mi futuro). Hay muchas opciones, muchas propuestas. Justo veníamos hablando con mi cuñado 'te están volviendo loco, ¿no?' Me llaman, me escriben porque me manejo yo solo con mi abogado y mi gente”.

“Tengo la suerte de tomar yo la decisión y de escuchar, escucho a todos, no le cierro la puerta a ninguno, pero llegado el momento que diga esto me está convenciendo por mi, por la competencia, por la familia, ahí tomaremos la decisión”, explicó.

¿Luis Suárez llegará a la Liga MX?

Liga MX: Luis Suárez reveló que clubes mexicanos buscan sus servicios

Por lo pronto, algunos equipos mexicanos no pierden el sueño de tentar a Luis Suárez con una propuesta llamativa y así poder ver a uno de los mejores delanteros de los últimos años en las canchas de la Liga MX.

De acuerdo con información de Jorge Ramos de ESPN, desde Coapa, la escuadra americanista estaría sondeando su posible contratación, pues el uruguayo será jugador libre este 30 de junio.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.