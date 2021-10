Liga MX: Dónde y cuándo ver en vivo la Jornada 14 del Apertura 2021

Después de transcurrida la fecha 13, marcada por el regreso del parón por Fecha FIFA, ya tenemos listo el calendario de partidos de la Jornada 14 del Apertura 2021.

Desde este martes 19 de octubre viviremos encuentros entre los equipos de la Liga, quienes mantienen su esfuerzo por sumar puntos y llegar a fase final del AP21.

La actividad iniciará con el duelo entre Querétaro vs Monterey y del cual veremos la evolución de los gallos blancos o el ascenso de los Rayados tras caer ante León.

Jornada 14 del Apertura 2021 datos previos

Esta fecha representa esperanzas para varios equipos de la Liga MX, pues ocurrirá tan solo unas horas de finalizada la J13 y así podrán irse en caliente contra su siguiente partido.

En la tabla general de la Jornada 13 pudimos ver al América en primer posición, marcando una distancia de 6 puntos con su rival más cercano, el Atlas.

Mientras tanto, los demás 17 equipos deberán seguir trabajando para sumar la mayor cantidad de puntos y así poder aspirar a un boleto para la Liguilla del AP21.

Calendario de partidos de la Liga MX J14

En La Verdad Noticias te presentamos las fechas de los partidos que corresponden a la Jornada 14 de la Liga MX:

Martes 19 de octubre

Querétaro vs Rayados: 17:00 horas por Fox y TV Azteca

América vs Santos: 19:05 horas por TUDN

Puebla vs Mazatlán FC: 19:00 horas por TV Azteca

Atlas vs Cruz Azul: 21:05 horas por TUDN y TV Azteca

Miércoles 20 de octubre

Toluca vs Necaxa: 19:00 horas por TUDN

León vs Pumas: 19:00 horas por Fox Sports y Claro Sports

Tigres y Pachuca: 21:00 horas por TUDN

Xolos vs Chivas: 21:06 horas por FOX Sports

Con estos duelos la Jornada 14 del Apertura 2021 se jugará en caliente y dará paso a la fecha 15, semana doble, con 6 puntos en juego y mucho más que apostar.

