Liga MX: Convocatoria de Chivas para enfrentar a Pumas en la Jornada 16

Chivas buscará asegurar su lugar en la Reclasificación del Clausura 2022 durante el duelo de la Jornada 16 ante Pumas, además de ligar su tercer triunfo de la mano de Ricardo Cadena quien ya tiene a sus 22 elementos para el partido de esta noche en el Estadio Akron.

Entre los movimientos a destacar en comparación al duelo ante Tijuana está la aparición de Fernando Beltrán y de Gilberto García, así como el regreso de Alexis Vega tras cumplir su partido de suspensión.

Sin embargo, el conjunto de las Chivas de Guadalajara también presentará tres bajas importantes para el juego ante los universitarios, ya que se ausentan por lesión Sergio Flores, Isaac Brizuela y José Juan Macías.

¿Cómo llegan Chivas y Pumas?

El Rebaño Sagrado, noveno con 20 puntos y el cuadro felino, undécimo con 19 unidades, no aspiran a otra cosa que no sea la victoria esta noche en el Estadio Akron, recinto donde los Pumas no ganan desde 2018.

Cabe mencionar que, el técnico interino Ricardo Cadena está consciente de que un buen cierre de torneo le dará posibilidades de una continuidad, siempre y cuando libre la repesca, así como una buena Liguilla.

Cadena jugará con el mismo parado táctico que le ha venido dando resultados, buscará su tercera victoria consecutiva para tener un 100 por ciento de efectividad, y emular lo que hizo Víctor Manuel Vucetich hace un año, cuando derrotó a Tijuana, Monterrey y Atlas.

Convocados de Chivas frente a Pumas

- Porteros: Raúl Gudiño y Miguel Jiménez.

- Defensas: Gilberto Orozco, Gilberto Sepúlveda, Luis Olivas, Antonio Briseño, Jesús Sánchez, Miguel Ponce, Hiram Mier.

-Medios: Carlos Cisneros, Gilberto García, Sebastián Pérez Bouquet, Eduardo Torres, Roberto Alvarado, Fernando Beltrán, Pavel Pérez, Cristian Calderón.

- Delanteros: Ángel Zaldívar, Alexis Vega, Jesús Angulo, Paolo Yrizar, César Huerta.

