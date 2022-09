Liga MX Apertura 2022: El panorama rumbo a la liguilla y repechaje

El momento ha llegado, la semana final en la fase regular del Apertura 2022 comenzará y tendrá una volátil zona baja de la tabla general ya que hasta el momento sólo se han confirmado dos equipos eliminados.

Al momento, restan cinco lugares para ocho equipos en lucha, como el Cruz Azul, que depende de su trabajo para avanzar de ronda, pero un mal resultado lo deja a merced de lo que suceda con los demás equipos de la “pelea”.

Cuartos de final de la Liga Mx

Club América | 35 puntos | 16 partidos

Las Águilas del América clasificaron a la fase final del Apertura 2022 desde hace ya varias fechas y en la última jornada, ante Puebla, se juegan el liderato general.

Un resultado que no sea una victoria los dejaría a merced de los Rayados del Monterrey.

Monterrey | 34 puntos | 16 partidos

El equipo regio ya garantizó su lugar en la fase final del torneo. Ante Pachuca en la jornada final verá un competidor directo por el subliderato; en caso de perder el encuentro por más de tres goles, cedería la posición.

Pachuca | 31 puntos | 16 partidos

Los Tuzos del Pachuca tienen asegurada una plaza entre los primeros cuatro clasificados, pero un triunfo ante Monterrey por tres goles o más le otorga el segundo escalón en la competencia.



Santos | 30 puntos | 16 partidos

Santos Guerrero tiene en sus manos la permanencia en la lista de los cuatro primeros sitios, sin embargo, existe una probabilidad de caer al quinto peldaño si Tigres golea al Atlético de San Luis.

Los equipos del repechaje

Tigres | 27 puntos | 16 partidos

Los felinos se sitúan en el quinto sitio general, aunque propinar una goleada al Atlético de San Luis y que Santos pierda por marcador abultado se traduce en una ligera probabilidad de ascender a Liguilla de manera directa.

De igual manera, si pierden por amplia cantidad de tantos y Toluca golea, pueden caer una posición, así que esta jornada puede cambiar su panorama drásticamente.

Toluca | 24 puntos | 16 partidos

A pesar de la racha de siete duelos sin ganar, los Diablos Rojos aseguraron un boleto a la fase final de la competición. Resta conocer qué sitio ocupará en la zona de repesca, pues aún tiene posibilidad de escalar un peldaño o cederle el paso a Chivas.



Chivas | 22 puntos | 16 partidos

Chivas también tiene un sitio asegurado en la ronda de repesca, aunque depende del resultado ante Cruz Azul para conocer su puesto final, pues los reglones que se ubican por debajo estarán envueltos en una volátil serie de duelos para conocer al resto de clasificados.

León | 21 puntos | 16 partidos

La 'Fiera' es dueño de su propio destino en la repesca, pues una victoria ante Tijuana le otorga vida en la antesala de la Liguilla, pero otro resultado le obligará a sacar la calculadora para saber lo que le depara.

Cruz Azul | 21 puntos | 16 partidos

La 'Máquina' se encuentra en una situación similar a la de León y un triunfo lo pone del otro lado en los puestos de clasificación, sin embargo, un traspié ante Chivas compromete su pase a la repesca.

Puebla | 19 puntos | 15 partidos

La 'Franja' tiene cierto margen de maniobra para asegurar repesca gracias a los dos duelos que tienen pendienetes en la agenda, no obstante, tropiezos ante Pumas y América lo dejan a merced del Atlético de San Luis, Necaxa, FC Juárez, Mazatlán FC y Tijuana, clubes lo pueden bajar de la lista e incluso expulsar de la misma.

Atlético de San Luis | 18 puntos | 16 partidos

Un triunfo del club potosino ante Tigres lo coloca en la repesca, pero un resultado adverso pone en peligro su lugar.

Necaxa | 18 puntos | 15 partidos

Los Hidrorayos deben cosechar puntos ante Mazatlán FC y Atlas para asegurar un sitio en la repesca, pero dejar puntos en el camino le da oportunidad a FC Juárez, el mismo equipo sinaloense y Tijuana para dejarlos fuera.

FC Juárez | 16 puntos | 16 partidos

Los corceles se medirán ante unos eliminados Pumas para buscar tres puntos que lo pongan en la lista de espera para repesca, a la espera de resultados en la parte baja de la zona de repesca.

Mazatlán FC | 15 puntos | 16 partidos

Los cañoneros tiene dos duelos pendientes por disputar, ante Necaxa y Santos, por lo que un sitio en la zona de repesca es probable en caso de dos triunfos, pero tropezar complica sus aspiraciones.



Tijuana | 16 puntos | 16 partidos

Al borde de la eliminación, visitará León en la lucha por tres puntos que le favorezcan en el conteo final de puntos para conocer a los clasificados.

Pumas | 14 puntos | 15 partidos

En caso que el equipo auriazul no gane ante Puebla o FC Juárez quedará eliminado, pero dos triunfos le dan una ligera probabilidad de colarse entre los doce mejores equipos del semestre.

Eliminados

Atlas | 10 puntos | 16 partidos

El barco para el actual bicampeón del futbol mexicano zarpó hace varias fechas y lo único que se juega, ante Necaxa, es en cuál de los ultimos tres sitios de la clasificación quedará retratado al final del semestre.

Querétaro | 9 puntos | 16 partidos

A Gallos Blancos sólo le queda Toluca para conocer si será sotanero o penúltimo sitio de la tabla general.

Así se encuentra la liguilla de la Liga Mx

Los clasificados a cuartos de final

2.Monterrey

3.Pachuca

4.Santos

El repechaje

5 Tigres vs. Necaxa 12

6 Toluca vs. Atlético de San Luis 11

7 Guadalajara vs. Puebla 10

8 León vs Cruz Azul 9