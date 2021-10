Leyenda de Chivas arremete contra el “Chicote” Calderón tras expulsión

Tras salir expulsado por doble amonestación durante la derrota en el Clásico Tapatío frente a los Rojinegros del Atlas, el “Chicote” Calderón fue duramente criticado por una de las leyendas de las Chivas Rayadas del Guadalajara.

Se trata de Camilo Romero, ex jugador y campeón durante el Verano de 1997 con el Rebaño Sagrado, quien criticó la falta de respeto del joven futbolista a los colores rojiblancos en la derrota de 0-1 frente a los zorros.

Como te informamos en un reporte anterior de La Verdad Noticias, el equipo dirigido por el técnico interino Marcelo Michel Leaño cayó este sábado ante Atlas, durante el duelo correspondiente a la Jornada 12 del Torneo de Apertura 2021 de la Liga MX.

Camilo Romero criticó al “Chicote” Calderón

Después de que Cristian Calderón fue expulsado en el Clásico Tapatío, Camilo Romero rechazó su mala actitud en el campo de juego, al señalar que esas formas de perder la cabeza son una falta de respeto para la institución.

“(Es) Una falta de respetó a la institución de parte del Chicote al no saber que es un Clásico. Y te digo no Chicote, no es como pienses. ‘Tú no eres Chivas’, Chivas es más que tú”, escribió el también técnico.

De igual manera, decenas de aficionados externaron su molestia contra los jugadores de Chivas en redes sociales, luego del paso irregular del equipo. Señalan que no han estado a la altura de un equipo con la tradición del Deportivo Guadalajara.

Chivas cayó ante Atlas en el Akron

Chivas tuvo dos hombres expulsados.

Chivas sufrió la derrota en el Clásico Tapatío luego de un penalti acertado por Aldo Rocha en un duelo con dos expulsiones para el cuadro rojiblanco, la de Hiram Mier y la de Calderón, quien recibió su segunda amarilla por un manotazo a la cara de Julián Quiñones.

A pesar de que Chivas ligó su segunda derrota consecutiva en el Torneo de Apertura 2021, tras caer en el Clásico Tapatío 0-1 ante los Rojinegros del Atlas, el técnico interino Marcelo Michel Leaño aseguró estar “muy orgulloso” de sus jugadores.

