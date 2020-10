León vs América, partido que Memo Ochoa NO HA DISPUTADO.

El cancerbero del cuadro de las Águilas, Memo Ochoa, hizo su debut un 15 de febrero ante el cuadro de los Rayados de Monterrey hace casi 17 años, de ahí en adelante ha sido una historia de uno de los mejores en su posición de la historia de nuestro balompié y que lamentablemente no ha enfrentado a La Fiera y este lunes no estará en el León vs América.

El portero de 35 años de edad a jugado con la casaca de los de Coapa en un par de etapas, pero que en dichos momentos tiene en el cuadro de los Panzas Verdes, el club que no ha podido enfrentar en la campaña regular de la Liga MX y que no lo hará este lunes 19 de octubre en el marco de la Jornada 14 del Torneo Guardianes 2020.

Ochoa no ha jugado el León vs América en Liga MX

En el año 2002 el cuadro del León hizo su descenso a la entonces Primera A, hoy Liga de Expansión, en ese momento Memo no figuraba en el plano del primer equipo del América; fue hasta el 2004 cuando Leo Beenhakker le dio la oportunidad a Ochoa tras una lesión de Adolfo Ríos en un duelo ante el cuadro de los Rayados de Monterrey de la Liga MX.

Mientras el guardameta de las Águilas del América y de la Selección Brillaba en la Liga MX, el equipo Esmeralda sufría en la división de plata del Futbol Mexicano; volviendo de la mano del Grupo Pachuca al máxima circuito en el 2012; pero en ese entonces el meta de 35 años ya se encontraba con el Ajaccio de Francia viviendo su experiencia en el Viejo Continente.

Memo Ochoa en América.

Memo Ochoa volvió a Coapa para el 2019, cuando el torneo de la Liga MX ya se encontraba en curso, supliendo la salida al Porto del argentino Agustín Marchesín, quien jugó el duelo de la Jornada 2 del Apertura 2019 ante el León. Para el Clausura 2020 el América no pudo jugar ante el León por la cancelación del certamen por el coronavirus y de nuevo en este Guardianes 2020 no podrá hacerlo ante los Panzas Verdes.