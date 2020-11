León remonta al Puebla, pero Ambriz queda insatisfecho.

El conjunto del León se convirtió en el primer clasificado a las Semifinales del Torneo Guardianes 2020 de la Liga MX, remontando una desventaja de una anotación en contra del equipo del Puebla; a pesar de ello para el estratega Ignacio Ambriz se queda con un poco de insatisfacción por no poder haber logrado más anotaciones.

“Lo regañé (a Pedro Aquino), le dije que tenía que jugar bien y pensar en el equipo. Sabíamos lo que nos estábamos jugando, habíamos tenido un mal primer tiempo en Puebla y creo que nos quedamos cortos con dos goles”.

Pero no fue todo lo que dijo el director técnico mexicano Ignacio Ambriz al culminar el encuentro en el que el León doblegó al Puebla 2-0, de igual forma mencionó que no se pueden cometer en la siguiente ronda los errores como en la Ida de los Cuartos de Final de la Liga MX.

León sigue con vida en la Liga MX

"Lo más importante es que no podemos cometer el mismo error que cometimos en Puebla. Son pequeñas desatenciones, pero después el equipo se ha comportado como siempre lo hace. Fuimos contundentes y sabíamos de la exigencia ante un adversario que sabe lo que juega, pero creo que no nos desesperamos y hoy tengo que felicitar a los jugadores que han hecho un buen partido".

Ahora el cuadro del León estará esperando rival, de momento por los resultados que se tienen hasta antes del arranque de los juegos de este domingo, el contrincante sería el cuadro de las Chivas; pero la duda del cruce de Semifinales del Torneo Guardianes 2020 se sabrá hasta la noche.

"El equipo va madurando bastante y adquiriendo más experiencia de partidos como éste. Hay un gran compromiso y eso me tiene tranquilo".



"No salir distraídos, hay clubes que no te perdonan, creo que Puebla nos perdonó cundo tuvieron sus oportunidades de gol. El equipo no va a cambiar su forma de jugar, pero el equipo se librea de un poco de presión tras haber perdido un partido de Liguilla, quedar fuera no nos cabía en la cabeza, el desgate mental fue fuerte, pero hoy estamos tranquilos".

