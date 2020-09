Layún DEFENDIÓ a Oribe Peralta en la Liga MX

El jugador de los Rayados de Monterrey, Miguel Layún salió en defensa del delantero de las Chivas del Guadalajara, Oribe Peralta, luego que este sufriera ataques y señalamientos tras el clásico de la Liga MX.

Layún quien conoce bien al “Cepillo” Peralta ya que ambos jugadores convivieron en el América y sabe la forma en la cual Oribe convive con los compañeros de sus equipos en lo que ha jugador, por lo que no dudo en defenderlo.

Miguel Layún salió en defensa de Oribe Peralta

Layún y Peralta son viejos compañeros del América

Miguel Layún, comentó que mete las manos al fuego por Oribe Peralta ya que hay gente que no va a entender porque, conociendo a Oribe quien se ha preparado de manera distinta en la parte emocional, intelectual y es alguien que quiere transmitir que la vida se puede vivir de manera distinta.

Miguel Layún mencionó que se pone en la balanza de ambas partes ya que entiende el sentimiento de los aficionados y lo que duele perder un Clásico. Lo comparte, lo entiende, lo vivió, pero entiende muchas otras cosas que se olvidan.

��Layún habla sobre el saludo de @OribePeralta



"No tiene porque terminar en un linchamiento"



Meto las manos al fuego por Oribe y no tiene nada que ver con vergüenza deportiva"@Miguel_layun en exclusiva para @Lineade4TUDN



��Por TUDN�� pic.twitter.com/DtKnLnq7fA — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) September 23, 2020

El jugador del Monterrey imdicó que si bien es cierto que ante los ojos de mucha gente (el saludo) pudo no ser una decisión no muy atinada, no debe caer esa perspectiva de linchamiento contra los jugadores.

Layún señaló que respecto a Oribe Peralta, le pareció absurdo que a algunos jugadores y ex jugadores no pudo gustarle su ritmo de juego que el “Cepillo” demostró en el clásico y que sobre todo estos se levantaran en armas contra en ofensivo del América y luego lo quisieran hacer pedazos en vez de apoyarlo.

Te puede interesar: Capitanes de Chivas HABLAN FUERTE con Oribe Peralta

Te estoy viendo �� https://t.co/7iSh4zHLQM — Miguel Layun (@Miguel_layun) September 20, 2020

Agregó que él es muy calentón y se quiere matar cuando comete un error, al grado de golpear la pared para sacar sus frustraciones, pero nunca de atacar a algún compañero y mucho menos hablar de él.