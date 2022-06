La joya de Chivas que Ricardo Cadena tiene en la mira

Ricardo Cadena desea tener a todos los jugadores disponibles para el Torneo Apertura 2022, con lo que una de las joyas del equipo que militaba en Mineros de Zacatecas volverá al Tapatío de la Liga de Expansión, pero también para estar en la mira del técnico.

Tras el fichaje de Alan Mozo y Fernando González, el Guadalajara inició con su lista de refuerzos, pero no se descarta que haya más caras nuevas con la intención de fortalecer la plantilla y darle todas las herramientas posibles al entrenador tapatío.

Según información de Chivas Pasión, el trabajo con los jóvenes es una de las cualidades por las cuales Cadena se mantuvo en Chivas, luego de su buen trabajo con el CD Tapatío, por lo que está interesado en seguir de cerca a Diego Campillo.

Ricardo Cadena tras Diego Campillo

El joven de 20 años fue prestado a Mineros de Zacatecas el certamen anterior, pero al considerar que cuenta con la capacidad para afianzarse, primero en el Tapatío y más tarde ser el futuro de la zaga central rojiblanca,

De esa manera, Cadena lo tendrá en la mira para pensar en que pueda ser elegible en duelos de la Liga MX, pero es una realidad que el estratega quiere echarle un ojo a todas sus posibilidades en cantera.

Campillo estuvo con el primer equipo de Guadalajara durante la última Pretemporada bajo las ordenes de Víctor Manuel Vucetich en 2021, sin embargo en la campaña regular no recibió oportunidades.

Diego Campillo y su llegada a Chivas

“La competencia aquí en Chivas es de alta exigencia, hay 2 o 3 jugadores por posición, y aparte que son de los mejores de México, por eso tienes que hacer algo extra todos los días y a tope”, dijo Campillo en declaraciones para el portal de Chivas hace unos meses.

“En mi caso me costó mucho ganarme un lugar, cuando me esforcé más de lo necesario vi los resultados y no puedo aflojar el paso”, señaló en su momento el juvenil del Guadalajara durante la entrevista.

