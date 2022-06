La condición que Giovani dos Santos debe cumplir para volver al América

Giovani dos Santos podría estar muy cerca de volver a las Águilas del América para el Torneo de Apertura 2022, pero antes deberá convencer al técnico Fernando Ortíz de que su juego puede ayudar al equipo azulcrema.

De acuerdo con información dada a conocer por el portal América Monumental, durante las últimas horas se dio a conocer el rumor de que dos Santos quiere vivir una segunda etapa en América.

El delantero quiere volver para jugar de nuevo con su hermano, Jonathan, y aunque el hijo mayor de Zizinho lleva tiempo entrenando en Coapa para no perder ritmo, la realidad es que la posibilidad aún no está cerrada.

¿Giovani dos Santos regresa al América?

El primer ciclo de Gio con las Águilas no fue el esperado. Pese a que en su debut marcó gol e hizo gritar de júbilo a la afición en el Estadio Azteca, las lesiones y la irregularidad mermaron el paso del futbolista.

Tras el Clausura 2021, la directiva encabezada por Santiago Baños decidió no renovarle el contrato al mayor de los dos Santos y desde entonces se encuentra sin equipo. Ha pasado un año y Giovani no ha visto acción, el cual ya es un condicionante para que algún club decida no ficharlo.

Para demostrar que cuenta con el nivel de Primera División, la nueva comitiva azulcrema piensa darle una segunda oportunidad al jugador de 33 años, pero para eso deberá llenarle el ojo a Fernando Ortíz en la pretemporada.

Dos Santos busca un lugar en el América

Según información de ESPN, Giovani dos Santos planea ser parte de los partidos de preparación previo al inicio del Torneo de Apertura 2022 de la Liga MX, donde tendrá la oportunidad de ganarse un lugar en el primer equipo.

Si logra tener un buen rendimiento y le resulta útil al Tano, pasará a formar parte del primer equipo. Todo depende de él y de un acuerdo con su salario, el cual era bastante alto en su momento.

