Jugadores del Querétaro se niegan a entrenar por adeudos en los sueldos

Algunos equipos han comenzado la pretemporada previo al año 2023 en la Liga MX, uno de estos clubes es el Querétaro, donde sus jugadores ya reportaron, pero al no haber cobrado sus salarios se niegan a comenzar los entrenamientos hasta que se solucione todo.

El club del centro del país es uno de los más afectados actualmente, ya que luego de los violentos actos acaecidos en su estadio durante marzo de este año, y aunque no se reportaron muertos, la crudeza de los actos fue suficiente para poner una sanción muy grande.

Se decidió darles un veto de un año, en el cual no podrán ingresar aficionados de ningún tipo al estadio, además de advertirles que las barras del equipo estarán prohibidas en casi cualquier estadio de la Liga MX, aunque ninguna sanción fue más allá.

Todo esto llevó a que el equipo tuviera pérdidas millonarias, mayores a las que ya tenían, pues la plantilla no recibió tanta inversión e incluso se escatimaron recursos para elegir un entrenador, siendo Mauro Gerk el elegido, pero ahora también hay adeudos y en La Verdad Noticias te contamos lo que se sabe.

Jugadores del Querétaro se niegan a terminar el 2022

Varios buenos jugadores dejaron el club por sus problemas

Todo el plantel ya habría reportado en las instalaciones del equipo para continuar con la pretemporada, pero solo accedieron a hacerlas pruebas médicas, pero no habrían entrenado en el primer día de trabajos, ya que no han cobrado sus sueldos, pero no se sabe por cuánto tiempo.

Se dice que los elementos del plantel de la Liga MX tienen la esperanza de que las cosas se resuelvan de buen forma, para que ellos se reintegren lo más pronto posible al trabajo de campo, preparándose para salvarse de pagar la multa por ser el último lugar de la tabla de cocientes.

Equipo femenil no ha cobrado

Las jugadoras del femenil tampoco han cobrado

Todo el tema de los adeudos no solamente ha afectado al primer equipo varonil, ya que la plantilla femenil tampoco ha cobrado a tiempo, por lo cual podría hacerse más grande el problema juntando a todos, incluso si es que las plantillas juveniles tampoco han recibido sus pagos.

Hasta el momento, varios jugadores del Querétaro están con la esperanza de poder arreglar el problema, pues en caso de no hacerlo, corre riesgo su participación para el Clausura 2023, pues no pueden jugar sin haber cobrado sus sueldos.

