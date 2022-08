Jugadores de Chivas ofrecen disculpas a su afición

Chivas se encuentra en penúltimo lugar de la Tabla de la Liga MX y eso despertó la vergüenza de los jugadores, después del empate 1-1 en el Clásico Tapatío contra el Atlas, por ello anunciaron que la siguiente taquilla será gratis para la afición.

Isaac Brizuela, Jesús Sánchez y Fernando Beltrán tomaron la palabra en la conferencia de prensa al término del encuentro del clásico tapatío y reconocieron que está claro que ya no sirve de nada hablar más y apenados, frustrados y dolidos con la afición, abrieron el corazón.

“Creo que el cuerpo técnico ya habló demasiado, ahora nos toca expresarnos y creo que hoy la afición se entregó al máximo, a pesar de los resultados que les hemos entregado, lo han hecho de la mejor manera y estamos muy apenados con ellos”, dijo el extremo Isaac Brisuela.

Sabemos que no es suficiente, pero los necesitamos hasta el final.



Jugadores, Cuerpo Técnico y Directiva pagarán la taquilla contra Rayados. pic.twitter.com/YwFGSCNWH6 — CHIVAS (@Chivas) August 14, 2022

Posteriormente, Jesús Sánchez reconoció que en la realidad Chivas de Guadalajara no ha estado a la altura y han quedado a deber, pero apenado, dijo que están comprometidos en tratar de revertir la mala racha.

Fernando Beltrán, apuntó que hablando con la directiva, entre el equipo y con el entrenador Ricardo Cadena, se dieron cuenta que la afición se entregó al máximo con su apoyo de manera increíble y hasta el último minuto creyó en ellos.

“Lo único que queremos decirles es que no nos abandonen, que de verdad los necesitamos porque hoy marcó la diferencia. Hoy sentimos que todo ese apoyo de la afición se nos entregó y creo que dimos todo en el campo y al final pues no nos está alcanzando, esa es la realidad”.

Chivas y Atlas dividieron puntos en el Akron

Jugadores de Chivas ofrecen disculpas a su afición

Chivas volvió a empatar en casa luego de rescatar la igualada 1-1 ante los Rojinegros del Atlas para acabar con su sequía de goles en el Estadio Akrón y evitar otra catástrofe en el Clásico Tapatío.

La victoria era de suma importancia para ambos equipos que no marchan con los mejores resultados en el torneo. Chivas no dudó y desde el arranque se fue al ataque pero no le alcanzó para llevarse el triunfo.

