Jugador del Cruz Azul es pretendido por un equipo de LaLiga española

Luego de que hace unos días la directiva del Boca Juniors diera a conocer que no haría efectiva la opción de compra de Pol Fernéndez, el conjunto del Celta de Vigo de LaLiga de España busca fichar al mediocampista argentino del Cruz Azul.

Según información presentada por el portal Record, la directiva de la escuadra española solamente puede fichar jugadores en paro y cuando inicie el mercado de invierno tendrán que ver qué margen les queda de tope salarial.

Esa situación ha sido uno de los problemas ha padecido el Celta de Vigo este año para poder reforzarse, ya que no tiene una buena economía debido a que no pudo deshacerse de varios de los jugadores que no entraron en los planes del entrenador.

Eduardo coudet habló con Pol Fernández

Pol Fernández regresará al Cruz Azul en enero.

Como lo habíamos reportado en La Verdad Noticias. Eduardo Coudet asumió recientemente la dirección técnica y una de las primeras cosas que hizo fue llamarle a Guillermo Pol Fernández, con quien anteriormente coincidió en el Racing de Avellaneda.

Pol Fernández milita en el Boca Juniors, pero ha tenido un bajo rendimiento y el club xeneize no piensa hacer válida la opción de compra, por lo que el sudamericano quedaría a disposición de Cruz Azul una vez que termine el Guard1anes 2020.

El problema es que Robert Dante Siboldi tampoco lo contempla para el siguiente torneo, por lo que los cementeros tendrán que buscarle acomodo a su jugador durante el próximo mercado de fichajes de la Liga MX.

El Celta de Vigo no anda bien en LaLiga

El Celta de Vigo ha tenido una mala temporada, pues actualmente ocupa la decimoséptima posición de la tabla general con 7 puntos, superando únicamente a Levante, Valladolid y Huesca, que ocupan puestos de descenso.

Guillermo Fernández llegó a Cruz Azul de cara al Apertura 2019 de la Liga MX. Su paso fue fugaz e intrascendente. Disputó 15 partidos, sin embargo, no logró marcar gol y solo registró una asistencia.

