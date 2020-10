Jugador de Chivas PENSÓ IRSE del equipo

En entrevista para TUDN José Juan Vázquez dio a conocer que el pasado torneo que se suspendió, pensó dejar a las Chivas del Guadalajara en el Clausura 2020 de la Liga MX para emigrar a otro equipo que le diera la oportunidad de jugar.

El “Gallito” Vázquez dijo que uno de los momentos más duros dentro del fútbol que mantuvo fue el torneo pasado, no tanto lo que pasó después de la cuarentena, sino fue más complicado porque venía trabajando bien y no veía minutos y no encontró la oportunidad que esperaba en el equipo tapatío.

El Gallito" Vázquez quiso irse de las Chivas en el pasado torneo

El "Gallito Vázquez feliz con las Chivas y Vucetich

“¿Entonces que me falta hacer o qué debo hacer para mejorar, para estar un rato en la cancha?” Dijo el Gallito a TUND.

El jugador de las Chivas del Guadalajara, comentó que no había mucha oportunidad y entonces siguió la cuarentena, siguió entrenando y él pensó que si no tendría oportunidad en el equipo que ahora dirige Vucetich, quiso dejar el equipo para tener otro equipo que le diera la oportunidad de jugar en la Liga MX.

El "Gallito" Vázquez tiene más oportunidades con las Chivas en el Guardianes 2020

Pero tal parece que el destino le jugó bien al futbolista quien ahora ya suma encuentro con el equipo que tomó Víctor Manuel Vucetich, sumando el 32 por ciento de los minutos disponibles en este Guardianes 2020 y retomando su juego en el fútbol.

El “Gallito” Vázquez señaló que está agradecido con el equipo tapatío porque le han dado minutos en el actual torneo, donde el rebaño ha llegado hasta el séptimo lugar de la tabla general a cuatro partidos de poder entrar en la liguilla.

"Me den cinco, diez, uno, dos, habla bien, te motivas para seguir trabajando y pelear un puesto. Eso también habla bien del cuerpo técnico”, indicó.

El mediocampo de las Chivas agregó que físicamente se siente muy bien, mentalmente igual, por la oportunidad que le están dando, y si tiene que aprovecharlas lo hará por luchar un lugar en el equipo haciéndolo bien todos los días, dejando toda el alma en cada entrenamiento para que le sigan dando confianza en el Guardianes 2020.