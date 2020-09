Juan Iturbe salió en defensa de los PUMAS y descartó las CRÍTICAS para el equipo

El mediocampista argentino de los Pumas de la UNAM, Juan Iturbe defendió a su equipo luego que algunos medios se fueran con todo contra el equipo de Andrés Lillini tras caer en la jornada 11 del Guardianes 2020 de la Liga MX.

El futbolista argentino en rueda de prensa comentó que la gente, la prensa, todos, que sigan desconfiando, que digan que no los felinos no sirven para nada, que son un rival muy fácil, que no tienen técnico, que sigan, ya que eso les da fortaleza como grupo.

Juan iturbe salió en defensa de los Pumas

Iturbe defiende los colores auriazules dentro y fuera de las canchas

“Quiero que todos mis compañeros, cuerpo técnico y directiva, todo lo que es Pumas, demostrarlo en la cancha y no hablando”, dijo este Iturbe en rueda de prensa.

El jugador de los Pumas de la UNAM, mencionó que ello crearon un equipo invicto pero que sabían que en algún momento lo podrían perder ya que ellos son quienes entran a la cancha, ganaron y hasta la décima fecha estuvimos invictos, pero también sus rivales salen a ganar y les tocó con un grandísimo equipo que les dio una bofetada para despertar y encarar lo que viene.

Nuestro atacante @Juan_iturbe93 atiende a los medios de comunicación en videoconferencia de prensa.



EN VIVO

��➡️ https://t.co/vHki1QRHgz#Volveremos #SoyDePumas — PUMAS (@PumasMX) September 24, 2020

Juan Iturbe agradeció a su estrategia Andrés Lillini quien le ha dado la confianza de jugar y demostrar lo que puede hacer en la cancha. Ya que a con 'Míchel' no se dieron las cosas y solo necesitaba una oportunidad y que alguien como el estratega argentino e Israel López le dieran una oportunidad.

“Esto es un logro de todos mis compañeros y eso me ayudó muchísimo. Estoy muy agradecido con todos”, indicó.

Te puede interesar: Ya hay SUPLENTE para Talavera en Pumas

Cabe mencionar que el nivel del futbolista argentino con Andrés Lillini aumentó y fue producto de un tema de confianza, misma que no tuvo con 'Míchel' y que aseguró nunca pudo tener un buen nivel pese a sus intentos de llenar las expectativas del estratega español, pero el actual timonel le ha dado todo el apoyo para que el mediocampista demuestre sus cualidades con los auriazules en la Liga MX.