Josecarlos Van Rankin confiesa todo sobre su abrupta salida de Chivas

Cuando se comenzó a darse la planeación del torneo, en Chivas sonó mucho el nombre de Josecarlos Van Rankin, para quedarse dentro del “Rebaño Sagrado” e incluso el jugador dijo en varias entrevistas a los medios de comunicación que había recibido la aprobación de Víctor Manuel Vucetich para quedarse en el equipo y competir por el puesto titular con Jesús Sánchez por la lateral derecha del Rebaño.

Sin embargo, fue toda una sorpresa saber que el joven dejaría las Chivas para buscar nuevos horizontes, los cuales ahora ha encontrado con los Portland Timbers de la Major League Soccer y se ha establecido en Oregon.

Recientemente, el futbolista habló de su abrupta salida de Chivas, y dijo: "Creo que de principio no me quedé en la Liga MX porque me avisaron después de la pretemporada que yo me quedaba en Chivas y unos días después me dijeron que ya no, cuando iba empezar el torneo”.

Van Rankin revela cómo las Chivas lo echaron del club sin previo aviso

Van Rankin y su adiós a las Chivas

Así mismo declaró que luego que recibió la noticia que tendría que dejar al club Guadalajara, se enteró del interés que tenía sobre él la Major League Soccer (MLS), no duró mucho sin ser fichado, lo que le pareció motivante.

“Sabíamos que había interés de Portland y en cuanto supe de ese interés, realmente para mí fue motivante y emocionante, conocer una liga diferente y más como la MLS, que ha crecido muchísimo y cada vez es mejor”.

Aunque como pudo notar La Verdad Noticias, el joven Josecarlos Van Rankin mostró su agradecimiento al “Rebaño Sagrado” por poder abrir las puertas de su carrera al extranjero. “Chivas me ayudó mucho, me facilitó las cosas para salir y llegar acá. Les agradezco esa parte”.

Ahora, en cuanto al cambio de liga, Van Ranki dice que no era un cambio que se esperaba ya que pensaba quedarse en Chivas, pero ahora mismo ha tomado el reto de jugar en una liga con mucho crecimiento como los es la MLS.

