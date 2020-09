Jesús Arellano, ídolo de Rayados de Monterrey y el origen del ‘Cabrito’.

El ex futbolista Jesús Arellano es uno de los más grandes ídolos del cuadro de los Rayados de Monterrey, pero su apodo original no era el del ‘Cabrito’, fue el comentarista Enrique el ‘Perro’ Bermúdez quien le modificó el apodo original tras la petición de un ex directivo del equipo de la Sultana del Norte.

El ídolo de Rayados del Monterrey, Jesús Arellano, porta con orgullo su apodo de ‘Cabrito’, pero en los inicios de este exjugador su mote era otro, uno que a la directiva de Rayados no le gustaba; fue entonces que se dieron a la tarea para que le modificaran o cambiaran el apodo del extremo derecho.

'Cabrito' Arellano en Monterrey.

“A Chuy se le comenzó a llamar Charrito Arellano cuando inició a jugar con el Monterrey, ese sobrenombre se lo dio el comentarista de Multimedios, Don Roberto Hernández Jr., pero al presiente del club regio, Jorge Lankenau, no le parecía”.

Esto se debió a que la directiva del cuadro de los Rayados de Monterrey consideraban que Jesús Arellano era un futbolista surgido de la cantera de La Pandilla y no un descubrimiento de José el ‘Charro’ Barragán.

Arellano era el 'Charrito y no el 'Cabrito'

Y es que el ‘Charro’ convenció a Jesús Arellano para que no se dedicara a bailar cumbias como quería el ex futbolista de los Rayados de Monterrey, fue gracias al convencimiento que siguió con los Vaqueros de Guadalupe de Tercera División. Barragán conoció a Chuy a los 16 años de edad y a los 19 fue que La Pandilla adquirió al joven y de ahí en adelante la historia fue diferente.

"No me puedo adornar con eso de que yo lo descubrí, porque yo no fui al llano a verlo. Lo que hice fue guiarlo por el mejor camino de su vida, pues a los 18 años ya no quería jugar”.

Jesús 'Cabrito' Arellano en Monterrey.

Fue entonces cuando el futbolista comenzaba a despuntar que Lankenau le pidió al ‘Perro’ Bermúdez que le buscara un nuevo apodo a Jesús Arellano y entonces fue que surgió el apodo del ‘Cabrito’.

“Lankenau que exigió al Perro Bermúdez que le buscara otro nombre y fue por eso que lo apodaron el Cabrito, el cual portó Arellano sin ningún problema, pues al ser regio se identificaba con el sobrenombre, por ser el platillo típico de la Ciudad de Monterrey".