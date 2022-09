Javier Correa encara con gritos a la afición de Santos en el TSM

Así no Correa así no ��



Te estabas mandando un partido terrible entrando de cambio.



¿Corres con fortuna de anotar un gol para festejar con todo y se te ocurre tomar esas actitudes con la afición?



Con la afición no Javier Correa.



¿Hoy es día de fiesta total y lo manchas así? pic.twitter.com/pEZXUE6dAB