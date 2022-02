JJ Macías hace compromiso con toda la afición de Chivas

Luego de volver a jugar con Chivas durante la derrota 2-1 del pasado sábado ante León, José Juan Macías habló sobre los temas que han girado a su alrededor desde que se dio a conocer su regreso al redil.

El atacante rojiblanco habló de la lección que le dejó su paso por España y confía en poder recuperar su mejor nivel de juego en pro del equipo, así como el grupo con el que se encontró ahora en el plantel.

Durante una entrevista para el sitio oficial del Guadalajara, el ex delantero del Getafe de LaLiga española se comprometió a trabajar para conducir al equipo al lugar que su tradición y su gente merecen.

JJ Macías se compromete con Chivas

JJ Macías comprmetido con Chivas

“Todo lo que diga sobre mi experiencia en Europa sonará a pretexto; la realidad es que sí me faltaron cosas por mostrar, pero no puedo justificarme, me quedo con el aprendizaje que me dejó esa oportunidad y estoy muy contento por regresar a Chivas”.

“Maduré mucho al tomar la oportunidad de ir a España, no me arrepiento de ninguna decisión, la vida no sólo se trata de futbol, hay cosas externas que también son muy importantes y yo sigo por una línea clara en búsqueda de mejorar en todos los sentidos”.

“No sé si perdí la humildad, sigo siendo un chavo con 22 años, pero uno nunca deja de crecer y todas las cosas que me han pasado me ayudan a madurar”, indicó el centro delantero del Guadalajara.

JJ Macías felix de volver a Chivas

JJ Macías hace compromiso con toda la afición de Chivas

“Aprendí que lo colectivo siempre es lo más importante, me gusta mucho lo que me encontré al llegar a Chivas porque lograron formar un gran equipo, todos trabajamos para llevar al Guadalajara a donde se merece”.

“Queremos que la afición confíe en nuestro trabajo y en el esfuerzo que hacemos”. “Estoy muy agradecido con Amaury Vergara, me ha dado muchas oportunidades y es una gran persona. Me comprometí con él y con mis compañeros, merecen que entregue lo mejor de mí.”

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.