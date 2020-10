¡Increíble! Aficionados RAYADOS arrojan cervezas en el Kraken (vídeo)

En un hecho lamentable para el fútbol en la jornada 15 del Guardianes 2020, un grupo de aficionados de los Rayados del Monterrey de la Liga MX, fueron sacados por elementos de seguridad y de la Policía luego que estos arrojaran cervezas a las personas que se encontraba a su alrededor en el Estadio Kraken violando protocolos Covid-19.

Este sábado por la noche cuando se disputaba en encuentro entre Mazatlán FC y los Rayados de Monterrey en la jornada 15 del Guardianes 2020, se violaron los protocolos que se habían marcado en el Estadio Kraken, cuando un grupo de personas que portaban las playeras del equipo regiomontano aprovecharon para violentar y arrojar cervezas a quienes se encontraba a su alrededor.

Aficionados del Monterrey fueron sacados del estadio por violentos

Hecho lamentable de los Rayados del Monterrey

A través de vídeos que ya han circulado en diferentes redes sociales se puede observar como la policía y seguridad del Estadio Kraken tuvieron que ingresar al recinto para sacar a las personas que ya alcoholizados hacían desmanes al interior del recinto mostrando así lo pero del torneo Apertura 2020, luego que la Liga MX suspendiera el ingreso de los fanáticos a los estadios por la pandemia del Covid-19.

Incidentes durante el partido entre Mazatlán y Rayados. Algunos aficionados regios fueron desalojados del estadio



�� - @ElchilenoMX pic.twitter.com/dGSSQ6YFDn — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) October 25, 2020

Hasta el momento el reporte extraoficial que se ha presentados por diversos medios de comunicación fue que solo tres masculinos fueron escoltados al interior del estadio del Mazatlán FC, por lo que no podrán ingresar de nuevo a los partidos que restan del equipo Sinaloense, por no respetar los protocolos establecidos y por ser personas no gratas para el fútbol mexicano.

Te recomendamos leer: Historia de la Liga MX

¡LAS MEDIDAS SON SERIAS EN MAZATLÁN!



Retiran a aficionados de Rayados por incumplir los protocolos del Kraken



⚓1⃣-2⃣��

DIRECTO: https://t.co/z6pRILcpON pic.twitter.com/rktBt3EBCQ — MARCA Claro (@MarcaClaro) October 25, 2020

Por lo pronto los Rayados del Monterrey se quedaron con tres puntos importantes en la recta final del Guardianes 2020, con dos goles contra uno de los locales, manteniéndose los regiomontanos en el lugar seis de la tabla general.