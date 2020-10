Igor Lichnovsky DESPOTRICÓ de forma bíblica contra el Cruz Azul (vídeo)

Igor Lichnovsky, ex jugador del Cruz Azul aprovechó su canal de YouTube para tocar temas bíblicos y de paso mandarle un mensaje claro a su ex equipo, a quienes les dijo que la novena estrella no es la felicidad que él buscaba en la Liga MX y que el equipo no debe de conformarse con menos.

Lichnovsky que ahora milita en el Al-Shabab de Arabia Saudita fue claro al mencionar que ya no sentía a gusto en el equipo de la Noria, donde dio y se entregó desde su primer día hasta el día de su partida pero que un trofeo no le llenaba a él como jugador por eso buscó su salida del club.

Gracias por todo lo que aportaste a La Máquina, Igor.



Te deseamos lo mejor en tu nuevo equipo y en tus proyectos personales.



¡Gracias, Igor! ��#ConTodoContraTodo #UnaFormaDeVida pic.twitter.com/SDG8TzjTPd — CRUZ AZUL (@CruzAzulCD) October 12, 2020

Igor Lichnovsky tomó la palabara de Dios para hablar del Cruz Azul

Fue a través de un vídeo de Igor Lichnovsky que el futbolista dijo que pocos tendrían el valor de tomar una decisión así por la presión de agradar a la mayoría y si alguien se va de una empresa es porque alguien no te valoró o hicieron algo mal para que te quisieras ir.

En el vídeo del ex futbolista del Cruz Azul aseguró asegura que la novena estrella para la Máquina no significa felicidad para él y que si eso hace feliz a los seguidores y al plantel que lo aprovechen, pero que hay cosas más importante dentro del equipo que no se hacen y que a él ya no le convenía para seguir en la Noria.

"Si crees que la novena es la solución a la felicidad que le falta a tu vida, te engañas, la novena es solo la solución al trabajo del día a día”, expresó Igor.

Igor Lichnovsky habló del Cruz Azul en su cuenta de YouTube

Además en el vídeo se puede ver y escuchar como el ex defensa del Cruz Azul habló de sus resultados dentro del club y llegó a compararse con Jesucristo por todo lo que se ha dicho y hablado de él desde su salida del plantel.