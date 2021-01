Hugo Sánchez le recuerda a José Ramón Fernández que "VIVE" gracias al América

Hugo Sánchez asegura que José Ramón Fernández VIVE gracias al América

El polémico José Ramón Fernández y su pupilo David Faitelson, volvieron a generar gran polémica al hablar del conjunto de las Águilas del América, pero en esta ocasión tuvieron que enfrentarse a las críticas de Hugo Sánchez.

Ambos analistas deportivos fueron reventados por el “Pentapichichi”, quien también es su compañero en la cadena ESPN, debido a que “Joserra” y Faitelson volvieron a cuestionar la popularidad del conjunto americanista.

Lo anterior se registró durante el programa “Futbol Picante”, en donde José Ramón Fernández y David Faitelson discutieron sobre una encuesta donde América fue puesto como el club más popular de la Liga MX por séptimo año consecutivo.

David Faitelson:

Pero Jose Ramon por dios, claramente la Cogida Jonathan Dos Santos a Kylie Jenner es el Logro mas Importante en la Historia del Futbol Mexicano, por encima del Pentapichichi de Hugo Sanchez. pic.twitter.com/J3ngRQWYPJ — Memeneitor2.0 (@memeneitor2) May 8, 2020

Hugo Sánchez arremetió contra “Joserra”

Hugo Sánchez aseguró que la encuesta podría ser cuestionable, además de añadir que las Águilas tienen ventaja sobre el resto de los equipos, ya que cuentan con el respaldo de Televisa que ayudó mucho a la difusión del equipo en todo el país.

En ese sentido, el extécnico bicampeón con los Pumas de la UNAM, reconoció que el resultado de dicha encuesta podría ser una realidad, pero aprovechó para poner en su lugar a José Ramón Fernández y David Failtelson.

El ex atacante del Real Madrid tachó a “Joserra” y Faitelson como dos americanistas, argumentando que siempre estaban hablando del equipo azulcrema, pues tenían esa estrategia para generar rating, comentario que no agradó al ex TV Azteca.

“Todo el tiempo están hablando del América”

“Son Americanistas porque todo el tiempo están hablando del América, por que si no no tuvieran rating, han pasado muchos años viviendo de eso”, lanzó el Penta contra Joserra y Faitelson.

Te recomendamos Historia de la Liga MX

Como era de esperarse, ambos ex comentaristas de la cadena TV Ateca se defendieron ante los comentarios de Hugo Sánchez, sin embargo, no sirvió de mucho ya que las críticas resonaron muy fuerte.

¿Destituirán a Donald Trump en su segundo juicio político?. Síguenos en Google News y mantente informado.