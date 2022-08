Henry Martín es el nuevo líder de goleo del Apertura 2022 de la Liga MX

Henry Martín volvió a marcar una anotación y colaboró con una asistencia durante la goleada del América sobre Pachuca (0-3), y con ello se convirtió en el nuevo líder de goleo del Apertura 2022 de la Liga MX.

"Henry no me sorprende, trabajan para rendir", fueron las palabras del director técnico azulcrema, Fernando Ortiz, quien al final del partido destacó el desempeño de su delantero quien hace un par de semanas no estaba en ritmo.

Con esta anotación, el mexicano Henry Martín llegó a 5 anotaciones en el vigente Torneo Apertura 2022 igualando a Santiago Giménez, aunque las Águilas tienen el partido pendiente contra Santos en el Estadio Azteca.

Henry Martín ha levantado al América

Según Record, la actuación del delantero americanista en el Hidalgo solo confirmó el buen momento que vive el goleador, quien ha colaborado en la mitad de los 6 goles que registra el equipo en esta jornada doble recordando que ante Pumas puso una asistencia.

Además, alarga su racha personal en la que registraba 6 goles en 15 días, en este momento son ya 7 anotaciones en 20 días, dejando ver que busca ganarse un lugar con la Selección Mexicana para el Mundial de Qatar 2022.

Henry Martín está de regreso

Hace dos meses, la “Bomba” vivía una terrible sequía e incluso se especuló con su salida del América a Chivas. Al final la lesión de Roger Martínez firmó su continuidad dentro de Coapa y tras un gol en contra del Manchester City, se limpió la negatividad frente al arco.

Incluyendo amistosos y Leagues Cup, Henry suma 7 goles en sus últimos 8 encuentros con el América, cifras que lo reivindican frente a la afición que tanto exigía su salida y aún más importante, lo mete de lleno a la pelea por estar en Qatar 2022.

