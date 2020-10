Gudiño ASEGURÓ que hasta que Chivas sea CAMPEÓN no se va

El portero de las Chivas del Guadalajara, Raúl Gudiño, en entrevista para TUDN aprovechó para hablar de su salida del rebaño, donde afirmó que no se va del equipo tapatío hasta que el este se haga campeón del Guardianes 20202 de la Liga MX.

Gudiño quien le ha brindado seguridad a los tres palos del equipo que dirige Víctor Manuel Vucetich, luego de los rumores de su salida, aclaró que no es cierto lo que se ha dicho y que se mantendrá firme hasta que los rojiblancos se levanten con el título.

Raúl Gudiño no se va de las Chivas hasta ser campeón

Raúl Gudiño, mencionó que está muy contento en Chivas, y lo ha dicho en entrevistas anteriores, de poder representar a esta gran institución tapatía a la cual le debe mucho y en la que desea permanecer por mucho tiempo.

“Si algún día pudiera salir o tendría la opción de salir de Chivas, al extranjero o donde sea, yo voy a hacerlo siendo campeón", dijo Gudiño.

Raúl Gudiño aclaró rumores de su salida de Chivas

El portero de las Chivas aclaró que su estancia en el equipo en el Apertura 2020 ha sido una de las mejores decisiones que ha tomado en su vida, ya que Víctor Manuel Vucetich le ha dado la confianza de permanecer como titular donde ha demostrado la calidad con la que cuenta incluso deteniendo tiros al arco que parecían goles.

Gudiño comentó que la oportunidad se le está dando en Chivas y no es no es por casualidad, sino se ha trabajado y se tiene uno que enfocar en mantenerse, en levantar la mano en los entrenamientos, para que el el director técnico siga tomando la decisión de estar en el once titular.

¡UNO DE LOS MOMENTOS DEL PARTIDO!



Defendiendo este escudo en el arco ������ pic.twitter.com/GzFs9frHbC — CHIVAS (@Chivas) October 19, 2020

Agregó que en lo que va del actual torneo está muy motivado concentrado en su trabajo en lo que representa para el equipo, el poder ayudar en lo que se pueda siempre en estar ahí para cuando el equipo lo necesite.